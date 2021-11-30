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【星媽育兒】李英愛三代同堂住4000呎獨立屋　擁自家農場為子女留大草地

育兒經 17:15 2021/11/30

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李英愛4000呎別墅曝光，擁有大草地及自家農場。

現年50歲的南韓女星李英愛以《大長今》一角走紅，與富商丈夫結婚後育有一對10歲龍鳳胎。李英愛不介意在傳媒前曝光其4000呎別墅，甚至有傳她聘請了20名傭人打理大宅。她親自設計獨立屋，為子女預留大草地放電，更開闢了自家農場讓他們享受種植樂。

綜合南韓傳媒報道，李英愛於2009年與年長20歲的富商鄭浩英閃婚，早前他們一張夫妻合照公開，當時年近70歲的鄭浩英看來比實際年齡年輕。2011年，李英愛誕下龍鳳胎後，專心相夫教子，直至2017年一對子女稍大，她才復出參演電視劇《師任堂》。

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為子女健康搬至近郊獨立屋

廿四孝媽媽李英愛親力親為，為了子女的健康著想，一家曾遷離首爾，搬到近郊地區京畿道楊平居住，希望孩子能多接觸大自然。李英愛與丈夫、一對子女，還有老爺奶奶，三代同堂住在獨立屋。

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有傳聞指別墅市值100億韓元（約6500萬港元），據知李英愛的老爺早在2009年以3億韓元（約195萬港元）買下土地，起屋連裝修費約10億韓元（約650萬港元）。外界亦有傳他們聘請了20名傭人，據悉實際只有一名打掃工人及一名保安。

自家農場親自種植

過去李英愛曾在獨立屋接受韓國節目《家師父一體》、《聽到傳聞》等訪問，令大宅曝光。可見大宅採用簡約設計，屋內以淺木色為主調，帶有日本風格，空間感十足。客廳寬敞，有落地大玻璃，盡覽屋前一片大草地。

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大宅外更設有自家農場，都是李英愛為了一對子女精心設計，可讓他們親自種植，一對可愛孩子更曾在節目中展現熟練的拔菜手法。

直至2018年，李英愛為方便一對子女上小學，已搬回首爾地區，這座獨立屋便成為一家人的度假別墅。

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責任編輯：王明芳

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