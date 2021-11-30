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【西城故事】史提芬史匹堡新作舉行首映　獲一致好評有望問鼎奧斯卡

娛樂 16:46 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《西城故事》在紐約曼哈頓林肯表演藝術中心舉行首映禮。

由大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story），於美國時間星期一晚上，假紐約曼哈頓林肯表演藝術中心隆重舉行世界首映禮。

導演史提芬史匹堡率領電影的男主角安素艾高（Ansel Elgort）、女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）、參演1961年電影版《西城故事》而獲得奧斯卡最佳女配角的烈打莫蘭奴（Rita Moreno）等，多位主要演員一同現身首映禮，與觀眾見面。

史提芬史匹堡率領與新片女主角麗素莎嘉娜。

女主角能歌善舞

這次是史提芬史匹堡首度執導的歌舞片，是將經典百老滙音樂劇《西城故事》（West Side Story）再度搬上大銀幕，並由普立茲戲劇獎得主、著名劇作家東尼古舒拿（Tony Kushner）擔任編劇。

自小學習芭蕾舞、能歌善舞的安素艾高扮演經典角色東尼，與從公開召募脫穎而出的17歲女歌手麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）扮演的女主角瑪麗亞，上演一場生死相許的愛情故事。

首映後，電影不負眾望收獲一致好評，大讚史匹堡完美呈現此經典音樂劇，編劇更加添了令驚喜的劇情，每位演員都交出精彩的演出，他們更認為此片有望問鼎奧斯卡金像獎。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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