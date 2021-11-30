【天氣轉冷】冷空氣入侵市區需歷三重考驗　天文台預料冬季氣溫正常至偏高

▲ 天文台解釋，冷空氣南下的關鍵取決於三重考驗。（陳永康攝）

天文台表示，受一股強烈東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸地區早上天氣會相當清涼，日夜溫差較大。預料季候風會在週末期間至下週初持續影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼。過去幾日本港受一股大陸氣流影響，天氣大致晴朗及乾燥。踏進12月，東北季候風一般會更頻密影響華南沿岸地區。

天文台解釋，冷空氣南下的關鍵取決於三重考驗。在剛過去的星期日（28日），一道西風槽橫過貝加爾湖，伴隨的冷空氣向南繼續推進，顯示第一重考驗已克服。而且冷空氣的厚度足夠翻越南嶺及武夷山脈，並已於今早（30日）抵達華南沿岸地區，本港今晚天氣會顯著轉涼，似乎第二重考驗亦能克服。不過，冷空氣即使抵達香港北部，如果要一舉大軍入侵市區，還要翻過獅子山和海拔近1,000米的大帽山等山丘。

天文台指，據香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，星期四（12月2日）早上市區氣溫約13度，而新界部分地區再低幾度 ，似乎要通過最後一關仍有難度。由於隨後的季候風會頗為乾燥，日夜溫差較大，早上新界氣溫會比市區為低。

【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度 周四早上有地區最低約9度。詳情即看：【下一頁】

另外，在今日（30日）下午4時，熱帶風暴妮亞圖集結在雅蒲島以北約390公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。

天文台又表示，綜合最新海洋觀測及氣候模式數據，預料一次短暫的拉尼娜事件可能會在未來數月發生。雖然統計分析顯示當拉尼娜發生在冬季時，香港氣溫一般較「ENSO中性」時低，但受全球暖化和本地城市化影響，香港冬季氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵消了部分拉尼娜的影響。

綜合各方因素，包括世界各地氣候模式的預測，天文台預料香港今個冬季（12月至2月）氣溫正常至偏高，但日與日之間的氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。



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記者：黃穎津

