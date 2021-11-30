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【英勇外賣員】32歲外賣員救8旬婦雙雙遇溺亡　外賣平台承擔6歲幼女成年前開支

親子 17:42 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

內地一名32歲外賣員，工作期間拯救8旬婦，不幸雙雙遇溺亡。

內地發生一宗悲慘意外，一名任職外賣員的32歲男子，在工作期間，發現一名八旬老婦不慎墮河，他上前拯救，可惜最終2人雙雙遇溺亡。男子遺下年幼的女兒，外賣平台承諾承擔幼女的生活費及學費，直至她18歲成年。

救人不果遇溺亡

綜合內地傳媒報道，於上周五（26日）下午2時許，湖北荊州有一名八旬老婦不慎墮河，正在附近送餐的美團外賣車手王靜發現有人求救，隨即上前嘗試救人，不過河道水深，加上王靜不諳水性，體力不支，最終不幸與墮河長者雙雙遇溺。

事發之後，一名張姓女士發現河裡有2人，另有村民看到停放在路邊送外賣的電單車，大聲呼喊有外賣員跌入河中，民警趕到現場。墮河2人被沖到距離落水點外大約6至20米，該名老婦當場證實死亡。

民警隱約看到有一位穿黃色衣物人士，確認是外賣員，民警為自己圈上救生圈，由岸上的村民拉著繩子再下水搜救，成功將王靜拉上岸。醫護人員現場為外賣員王靜進行了心肺復蘇，並立即送至醫院搶救，經過約40分鐘的搶救，醫護人員宣布王靜不治。

外賣車手王靜遺下妻女。（微博圖片）

父母妻子悲痛入院

兒子救人不幸溺水的噩耗傳來，王靜的父母悲痛不已。王母曾兩次中風不能自理，聽到兒子死訊接受不來，而69歲的父親患高血壓和冠心病。他哭著表示救人是好事，但兒子從沒學過游泳……爸爸又指王靜從小孝順父母，樂於幫助別人。

看到有人落水，他是肯定會去救的，但這次把命給賠上了。

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最新影片︰

6歲女兒未知爸爸死訊

父母其後因悲傷過度而休克，需要由救護車送院急救。王靜的妻子亦突然發高燒被送醫。6歲女兒在第2天未知爸爸死訊，問「爸爸去哪兒了」，令在場人士感到心痛。親友不想孩子受到打擊，將她暫托給學校班主任代為照顧。

遇溺亡8旬婦的家人感激王靜見義勇為的英雄舉動，知他不幸遇難很傷心。另外，郭姓男子得知王靜當時是為他送一份青椒肉絲外賣而遇意外，感到很震驚，心裡過意不去。他得知王靜的家庭情況，想通過自己的微薄之力捐款，向善良的外賣員王靜表達敬仰。

另一方面，同事對王靜離世感到悲傷，大讚他在別人需要幫助時，總是義無反顧。王靜受僱的外賣平台美團協助家屬處理善後事宜，除了保險外，亦將向家屬提供關懷金，更承諾承擔王靜年幼女兒的生活費及學費，直至她18歲成年。

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責任編輯：王明芳

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