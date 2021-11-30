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【食物安全】粉嶺聯和墟街巿零售店摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用涉事牛肝菌

社會 17:02 2021/11/30

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​食物安全中心呼籲市民停止食用懷疑摻雜不可食用菇類的牛肝菌。（資料圖片）

食安中心今日（30日）呼籲市民不要食用2批散裝牛肝菌，因為有關食品懷疑摻雜一些不可食用的菇類品種。中心呼籲，曾購買並持有受影響產品的市民，應立即停止食用，如食用有關產品後不適，則應立即求醫。

中心跟進早前衞生署衞生防護中心通報1宗懷疑因進食菇類引致食物中毒的個案；並加強監測巿面出售的牛肝菌，派員到粉嶺聯和墟街巿內有出售牛肝菌的零售店調查及抽取樣本化驗。真菌專家評估樣本後，指從街巿內零售店「鍵樺素食」和「均行食養店」抽取的牛肝菌樣本，摻雜一些不可食用的菇類品種。

發言人表示，初步調查顯示，「鍵樺素食」負責人自行購入並將有關產品帶到本港，再以散裝形式出售。另外，中心亦已與「均行食養店」所售受影響產品的進口商跟進，初步調查顯示有關產品只在「均行食養店」以散裝形式出售。中心已指令2間零售店將受影響產品停售及下架。市民如有疑問，可於辦公時間致電「鍵樺素食」（2676 6448）及「均行食養店」（2677 4772），查詢有關產品事宜。

菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

中心建議市民選購及食用菇類時，應注意以下幾點：

  • 如懷疑選購的菇類混合了不明品種，便不要購買
  • 如選購的菇呈不衞生情況（沾有栽培物料），或有變壞現象（出現有色斑點／發出異味／釋出黏糊液等），便不要購買
  • 應把菇類徹底清洗及煮熟，才可進食
  • 如懷疑進食菇類引致中毒，須立即求醫

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記者：黃穎津

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