【靚太安樂窩】打通相連單位增加生活空間　年輕夫婦為兩愛女打造粉色系窩居

▲ 年輕夫婦購入相連單位打通，為一家四口打造溫馨窩居。

有小朋友的家庭就需要更大的生活空間，有對30出頭的年輕夫婦購入位於荔枝角私人屋苑宇晴軒的相連單位，打通後約610呎並改建成3房2廁的間格。全屋採用簡約北歐風格，屋主改走其中一個浴室以增加客廳空間，為兩愛女打造溫馨的成長環境。

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由於屋主偏好簡約北歐風格，設計師為一家四口設計單位時，在全屋採用北歐色調，以灰藍色和淡粉紅色為主，為牆身及單位整體注滿活力感，令人耳目一新。同時，運用淺色的木材和白色勾勒出明亮、整潔的空間。

另外屋主非常喜歡幾何圖案，設計師亦將元素融入並貫穿全屋，以不同材料，包括瓷磚、牆身油漆，以至在家具設計中呈現。

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客飯廳

設計師將其中一個近客廳位置的浴室拆除，改建為客飯廳的一部份，大大增加空間。另外，客廳設有小朋友的玩樂區，讓一家人享受天倫之樂。在客飯廳位置，設計師以白色、木色、淺灰藍色作為主色調，整體配色柔和舒適。

房間

主人房採用了屋主喜愛的淡藍色調作為主色，而為了用盡空間，設計師將地台疊上窗台位置，床架擺放到窗邊。而窗台設計同樣運用與客飯廳一樣的特色木飾面，令整體設計更一致。

兩位女兒的睡房化身成粉紅天地，以她們喜愛的粉紅色系作主色調。由於空間有限，所以在規劃上利用了閣樓設計，同時善用樓梯底的空間作儲物用途。

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浴室及廚房

浴室採用了仿石磨米效果、帶有幾何圖案的特色磚，整體色調柔和溫暖。設師計指挑選物料是一大學問，但只要用得其所，就能為空間帶出不同感覺。

廚房內中間牆身位置亦同樣用上幾何圖案的磁磚。淡藍色調與周邊的木身拼白色廚櫃，加上淺灰色牆磚的配襯下，營造出清新舒適氣氛。

工程詳情：

裝修、材料和設計師費用：約$65萬。

資料來源：鄰居設計

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責任編緝：鄭樂晴