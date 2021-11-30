《藍宇》廿周年紀念4K修復版明年上映　關錦鵬：不一定是同志電影

▲ 《藍宇》

電影公司在今日 （11月30日）公布由關錦鵬導演的《藍宇》20周年紀念4K修復版將於明年1月6日上映，更公開最新海報及預告片。

導演關錦鵬對於《藍宇》上映20周年有莫大感觸：「我覺得2021年對我而言很有意思，就是《藍宇》上映20周年，同時是《阮玲玉》上映30周年。」

關導演續說：「經常覺得自己應該感恩，我感恩由副導演開始自己拍戲，都是在香港電影最黃金的時代，80年代初至80年代中整個電影工業氛圍很有趣，又多元，真的可以說是百花齊放。《阮玲玉》是一個比較新的講故事方式，反而去到《藍宇》是改編一個網絡小說《北京故事》，我要感謝魏紹恩把劇本改編得非常好。」

關錦鵬指，《藍宇》背景設於80年代的北京，而戲本中很多東西是在中國80年代才能發生：「覺得《藍宇》不一定是同志電影，反而是兩個人相愛，相濡以沫，我覺得這件事很有意思。」

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回憶與張叔平合作點滴

關導特別提起跟美指張叔平的合作，兩人在1980年時拍攝余允抗導演的《師爸》時認識，此後合作無間：「張叔平對審美的非一般執着，當時租用的酒店房間，張叔平竟然拆了人家的牆身及瓷磚，換上全新指定的藍色瓷磚，並且掃上綠色的牆身、米色大門等。」

他指，張叔平喜歡突出人的感覺：「而人物需要在好的拍攝場景下，走入讓觀眾難以忘懷的空間。」

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《你怎麼捨得我難過》紅遍大中華

在預告中， 陳捍東（胡軍飾）與藍宇（劉燁飾）的愛情逾越20周年，紀念版本上映倍添意義，予新舊觀眾重新詮釋《藍宇》的故事。

預告中陳捍東說：「你可能不相信，我是真喜歡你的！」藍宇回敬：「你可能也不知道，我也是真喜歡你！」，字字入心。預告中主題音樂《你怎麼捨得我難過》一響起，旋即帶觀眾重回80年代，而當年黃品源這首金曲，傳遍大中華地區。