三棟屋再覓昔日足跡　以五感體驗「非遺」

近年香港的博物館翻新工程一間接一間，新的博物館亦陸續落成，過程中新舊文化因而得以融合、創新及重塑，其中位於荃灣的三棟屋博物館，就由一間客家圍屋變身成香港非物質文化遺產(非遺)中心，透過不同的教育活動，讓市民重新認識香港非遺項目的歷史底蘊與內容，冀將傳統文化延續下去。



由康樂及文化事務署主辦的香港博物館節，今年以「再覓」為題，於12月一連三個周末，在香港非物質文化遺產中心舉辦「再覓非遺」尋樂日，設一系列精采活動，包括「客家話與歌」講座、麻雀牌製作技藝示範及工作坊、中藥植物香囊手作坊、獅頭紮作示範、非遺閲讀故事角和猜謎遊戲等，並加入豐富的互動元素，讓觀眾穿梭於三棟屋巷弄間尋尋覓覓，重新認識舊日文化，重拾我們的人文瑰寶！

▲ 今年香港博物館節以「再覓」為題，於12月多個周末，在三棟屋博物館的「香港非物質文化遺產中心」舉行「再覓非遺」尋樂日。

師傅「出山」 一同尋樂



香港的非遺項目共有480項，當中包括的傳統文化及工藝多不勝數。「再覓非遺」尋樂日揀選了一些香港人較為熟悉的項目，透過活動形式，讓觀眾以眼、耳、口、鼻及手的觸感共同參與體驗，藉此認識傳統文化及工藝箇中的學問及精粹。

▲ 紮作獅頭須要經過「紮、撲、寫、裝」四個過程，資深獅頭製作師傅許嘉雄將在尋樂日現身為大家示範製作過程。

▲ 搓麻雀牌大家就玩得多，原來麻雀牌製作都是非遺項目，張誠忠師傅將以父女檔上陣，示範麻雀牌製作技藝，觀眾更可親自上色，製作一隻獨一無二的麻雀牌。

「非遺」指的是非形的語言、表演藝術、節慶活動、有關自然界和宇宙的知識和實踐，以及傳統手工藝等；傳承概念在於人而非物件，故此尋樂日邀請了一眾非遺師傅「出山」，親身示範及講解技藝的歷史、製作步驟及指導參加者製作相關工藝，其中張誠忠師傅將與女兒一同為觀眾示範麻雀牌製作技藝，更在傳統麻雀牌雕刻中加入生活化圖像，大家可跟隨指導上色，感受工藝傳承的精神；中藥植物除了可以治病，由中藥製成的香囊更有祛病防疫之用，賽馬會老圍中藥園導師將指導大家認識生活常見的草本植物，並製成中藥香囊自用；中國人喜歡在節日舞獅助慶，但紮作獅頭的工序卻殊不簡單，許嘉雄師傅6歲開始學習紮作獅頭，他應邀為大家示範製作過程；此外，同樂日還有白雲階師傅為大家講「謎語」，分享何謂謎壇、製謎及解謎，節目如斯豐富，切勿錯失體驗做一日傳承人的機會！

▲ 賽馬會老圍中藥園導師將指導大家認識生活常見的草本植物，並製成中藥香囊自用，有祛病防疫的作用。

三棟屋建築 盛載「非遺」文化



三棟屋博物館是一所擁有二百多年歷史的典型客家圍屋，亦是香港法定古蹟。香港非物質文化遺產中心設於此亦別有意義，因為三棟屋當中涉及的傳統鄉村建築修繕技術亦為非遺項目之一，中心以實體有形古蹟盛載無形的非遺文化，是一個極具涵義及有趣的「聯乘」。

▲ 三棟屋博物館建築佈局左右對稱，中軸線上建有前廳、中廳及祠堂；圍屋中央位置，分別為四間獨立的房舍；位於左右橫屋及後排屋，把整個村莊圍攏起來，是典型客家圍屋設計。

「再覓非遺」尋樂日活動將利用客家圍屋建築特色及空間以豐富參加者的體驗，例如中軸線上的祖堂，以及作為公共空間的中廳，皆活用採光天井照明及聚集族人，因此今次的尋樂日特設「非遺閱讀故事角」，讓參加者在借閱書本及聆聽故事時，能夠感受昔日客家人聚首一堂、休憩玩樂的氛圍。此外，為讓市民認識這座古蹟，「尋謎．猜謎」遊戲將置於房舍及橫屋門前兩旁，大家穿梭其中，可體驗這傳統圍屋的建築佈局，而部分謎語內容會與房舍或橫屋內的展覽內容有所關連，藉此讓大家認識非遺。

▲ 「非遺閱讀故事角」

▲ 「尋謎．猜謎」遊戲

「再覓非遺」尋樂日活動分別於12月5, 11, 12, 18及19日下午舉行，每日有不同的活動，大家可參考以下時間表及香港博物館節2021網上公布，出門前亦要留意場地實施的特別開放安排及防疫措施。



「再覓非遺」尋樂日

日期：12月5、11、12、18、19日（星期六、日）

時間：下午2時至6時

地點：香港非物質文化遺產中心（新界荃灣古屋里2號三棟屋博物館）

（特約）