【生命鬥士】27歲確診子宮頸癌怕更年期曾拒電療　90後癌末女生學自愛：我不止於此

▲ Tiffany在抗癌過程中，學習重新接受自己。

27歲是一個為夢想奮鬥、經營愛情的年紀，Tiffany卻在這一年確診子宮頸癌2B期。「當下好像拍電視一樣，整個世界變得很慢。」自少身體健康，連經痛也未試過，Tiffany得悉患癌噩耗難以置信，但冷靜下來，路還是要走下去。於是她經歷過積極求醫，因治療副作用暴瘦、身體出現變化。而在家人、男友支持下，她慢慢學習接受自己，重新追尋人生意義。

▲ Tiffany在27歲確診子宮頸癌，當下晴天霹靂。（湯致遠攝）

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「老實講，子宮頸癌症狀不多，好minor。」由出現症狀到確診歷時一年多，Tiffany回想起最初徵兆，竟然只是分泌物增多。2018年初，她開始發現下體有不明分泌物，當時不以為意，但隨著流量愈來愈多，甚至24小時都要用衛生巾，並且伴隨著異味，她在同年10月才去求醫：

這些分泌物其實很像清水，不是有血或顏色有異，純粹呈稀狀，而且味道開始愈來愈濃烈。

第一次看婦科醫生，所有臨床檢查、HPV病毒檢測等都是呈陰性，只是發現陰道或子宮頸位有輕微發炎症狀。過了半年後，Tiffany的情況未見改善，非月經期間有血絲出現，她於是再去求醫、照超聲波，結果發現子宮頸有不尋常組織剝落。經化驗後，醫生告知她有惡性腫瘤，患上子宮頸腺狀癌。

我問醫生：「惡性腫瘤即是甚麼？會否不是cancer（癌症），只是腫瘤？」然後醫生很直白說，你是有cancer，那刻覺得是無可能。

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晴天霹靂下，Tiffany第一個行動不是向身邊人傾訴，或嚎哭一場，而是趕往戲院跟男友看當時一票難求的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）：

看每場戲都很震撼，每一句都覺得好像跟自己講，我是否就是這樣？這是否就是我的End game？

那一秒覺得有點開懷，因為我當時不清楚癌症發展情形。如果我在這一年離開，我看了End game這齣戲，都算不留遺憾。

看完電影後，她分別跟男友和媽媽坦白病情，當下其實已有點釋懷：「多了跟人講，我就知道這是一個事實，所以很快接受這個病。」男友反應沉默不語，只因擔心她的情緒。媽媽則是陪她哭出來，哭過後就主動鼓勵她一起尋找解決方法。

▲ Tiffany很快就接受了自己患癌，但面對電療一度卻步。（湯致遠攝）

子宮頸癌1期至2A期的病人可進行子宮切除手術，但由於Tiffany確診時已屬2B期，較接近淋巴位置，因此不再建議做手術，需接受放射治療。電療副作用不僅會令卵巢功能受損，陰道也會有萎縮、硬化情形，令她一度卻步：

那一刻無法接受我要立即步入更年期的事實。許多事情要想，27歲步入更年期是否會老得很快？又不能生小孩，還會有許多更年期後遺症，所以當下我沒有做電療、化療，拖了一年才去做。

Tiffany坦言，做這個決定令許多人質疑，但家人很支持她，四出幫她尋找其他治療途徑。而她在這一年亦如常過活，直到有次運動後突然劇痛出血，被送入急症室後，終於決定接受放射治療，過程卻相當辛苦，除了感覺勞累外，整天只能臥病在床，她完全無法進食：

每次吃東西很像行刑，用意志力去吃飯，因為一聞到食物味道就想反胃，連飲水都覺得很辛苦。

前後接受5次化療、30多次電療，Tiffany平均一個星期瘦1公斤，5個星期她就由48公斤跌到43公斤。身高1.62米的她見到大腿骨、胸骨開始凸出來，也不禁認為看起來有點恐怖。

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而更大憂慮，是心理關口。在進行治療前，她曾跟男友提出分手，來自於對未來的看不清，也不想拖慮對方：

我很記得我去做電化之前，提出過想分手。首先我覺得很不公平，他跟我一起1年，我就有病，我覺得不致於他要承諾跟我這個病人在一起。

第二是將來有太多不確定性，我很想他認真考慮未來一系列要面對的事，他是否肯定接受到。我自己都未必承受到，我想他考慮清楚，休息一下。但他就一直在身邊支持著我。

完成治療後，Tiffany開始慢慢學習接受自己，不因為身體轉變而自卑，反而重新定義自我，積極尋找自身價值：

電療過後陰道會收窄，影響到之後性生活，我自己有掙扎位，很像是一個不完整的女性。每日都要跟自己對話，鼓勵自己，上網看不同人如何去經歷、過度，亦令我反而更積極去面對這件事。不應被這件事去定義我這個人就是「一個廢了的女人」，其實我覺得我是more than that（不止於此）。

▲ Tiffany希望在有限生命之中，活出價值。（湯致遠攝）

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Tiffany很感激男友在這段時期默默的支持及鼓勵，不會因這件事去打撃她，陪伴就是最由衷地體貼她的舉動。治療康復期間，Tiffany再次收到壞消息，就是癌細胞已擴散，如不接受化療及用標靶藥，可能只剩下幾個月壽命。而她的選擇，是在有限生命之中活出價值：

可以延長幾多年命，對我不是一個重點。而是在我僅有壽命中，多少時間可以生活到，是我享受的日子，才是重點。

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記者：陳昊淋