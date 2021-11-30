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【CBD產品】「大麻二酚」減壓產品或含上癮成分　禁毒處：可產生幻覺及抑鬱

社會 17:53 2021/11/30

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禁毒常務委員會主席李國棟稱，歡迎政府採取執法行動，以保障市民的健康。（資料圖片）

近年被呈報吸食大麻的人數攀升，青少年吸食大麻的情況更令人憂慮。近年市面上大量出現聲稱不含THC的CBD產品，引起社會關注該些產品是否含有違禁成分。

保安局禁毒處提醒市民，大麻二酚（CBD）產品有可能含有危險藥物，即大麻的上癮成分四氫大麻酚（THC），執法部門會果斷執法，堵截任何含THC的產品。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，大麻及其成分THC，不論濃度為何，均是危險藥物，不可非法進口或在市面出售。

禁毒常務委員會主席李國棟稱，歡迎政府採取執法行動，以保障市民的健康。他表示，隨着CBD產品在市面上日多，公眾對這些產品越趨關注，包括這些產品是否含有危險藥物THC。他會全力支持執法部門對違法產品採取行動，積極回應社會關注。

李國棟續指，THC是大麻中主要具精神活性作用的物質。大麻和THC對身體禍害明顯，會對健康造成嚴重傷害，包括上癮、產生幻覺、智力受損、抑鬱、專注力下降及感官扭曲、對年輕的大麻使用者造成心臟病及中風等。

禁毒專員羅翠薇稱，根據聯合國的毒品公約，大麻和THC都是被嚴格規管的毒品。香港對毒品採取零容忍的政策，不會姑息涉及毒品的活動。執法部門會持續進行執法行動，打擊違法產品。政府亦會繼續透過不同渠道進行公眾教育，務求讓市民，特別是青少年，認清大麻是毒品。

根據目前的各地研究，CBD本身無精神活性，國際上及香港並沒有將它作為毒品規管。但由於CBD一般從大麻提取，CBD產品有可能含THC。進口商和產品供應商有責任確保供應的產品不含THC或其他危險藥物。市民在購買CBD產品前，應向店方了解產品成分。若有懷疑，不宜購買或使用。

販運危險藥物，最高可處罰款500萬元及終身監禁。非法管有或吸食危險藥物，則最高可處罰款100萬元及監禁7年。


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記者：黃穎津

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