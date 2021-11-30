【新冠肺炎】10月零售業總銷貨值升12%　電器及耐用消費品銷售升幅明顯

▲ 今年10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較去年同月上升12.0%。（資料圖片）

政府今日（30日）公布，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較去年同月上升12.0%，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5%，其中電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。

當局指，在零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.0%，該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，較去年同月上升29.4%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年年10月與去年10月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升52.1%。

另外，今年10月與去年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌1.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌18.6%）；以及書報、文具及禮品下跌3.0%。

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責任編輯：余思嵐