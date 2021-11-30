【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至12月底

▲ 食衞局今日（30日）公布，會繼續為合資格的特定群組人士於社區檢測中心提供免費的2019冠狀病毒病檢測服務。（資料圖片）

食衞局今日（30日）公布，會繼續為合資格的特定群組人士於社區檢測中心提供免費的2019冠狀病毒病檢測服務。

發言人指，因應世界各地持續嚴峻的疫情，而變異病毒株傳播力增強和傳播速度更快，政府一直針對不同風險群組進行大規模的2019冠狀病毒病檢測，務求可第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈。所有特定群組人士（不論是否已完成接種疫苗）的檢測均須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，有關安排適用於所有全職及兼職的相關行業員工。

為配合「動態清零」的防疫策略，政府自10月起執行更嚴格的防控措施，並已分階段全面落實高風險高暴露群組的加強檢測安排。

合資格可以每天預約1次免費檢測的人士（已完成疫苗接種者：每3天1次）

檢疫中心／檢疫酒店、指定檢疫酒店／設施及有關專車的員工

特定的貨櫃碼頭及船務工作人員

特定的凍房工作人員

社區檢測中心及流動採樣站的工作人員

合資格可以每3天預約1次免費檢測的人士

特定群組機場員工

非特定群組機場員工（已完成疫苗接種者：每14天一次）

合資格可以每7天預約1次免費檢測的人士

餐飲業務和酒吧或酒館員工

重開表列處所員工

上水屠房從業員

學校教職員

合資格可以每14天預約1次免費檢測的人士

指定表列處所員工、公眾及私人泳池／泳灘工作人員及公眾娛樂場所／活動場所內不佩戴口罩的表演者（個別以特定模式或容納量運作的處所員工：每7天1次）

建造業工地人員

其他合資格可以預約免費檢測的人士

本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（在帶團前7天內進行1次檢測；每7天不多於1次免費檢測）

已完成接種疫苗的安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，亦可以繼續每7天接受1次免費自願檢測服務，以保障自己、家人和同事健康

公眾街市、持牌小販及已完成接種疫苗的上水屠房從業員可以每28天接受一次免費自願檢測服務，以保障自己、家人和同事健康

相關政策局／部門亦正跟進在陸路過境口岸工作的前線人員的檢測安排，詳情稍後公布。另外，因應教育局公布的最新防疫措施，未接種第一劑疫苗的學校教職員的檢測規定已由11月25日起收緊，合資格的學校教職員可到社區檢測中心每7天進行一次免費檢測。

合資格免費於社區檢測中心接受2019冠狀病毒病檢測的特定群組人士主要為有接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士。他們必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身分證明文件（註），方可接受免費檢測，有關要求適用於所有特定群組。換言之，所有特定群組的人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費進行定期檢測。

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記者：黃穎津

