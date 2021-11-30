【認罪判囚】涉銅鑼灣參與非法集結　 21歲大專生認罪判監6個月

▲ 大專生承認於去年在銅鑼灣非法集結，今於區域法院被判監6個月。資料圖片

21歲大專生涉參與2019年2月9日銅鑼灣示威被捕，他被捕時手持伸縮棍，並被搜出鎅刀及剪刀，被控1項藏有攻擊性武器罪及1項非法集結罪。被告今（30日）於區域法院承認1項非法集結罪，判監6個月。法官游德康判刑時指，被告當日衣着及裝備反映他有預謀參與非法集結，而被捕時更手持1米長伸縮棒，必然是用於與警方對峙。

被告施朗頴（21歲，學生），被控1項藏有攻擊性武器罪及1項非法集結罪。控罪指，施於2019年9月29日，分別在銅鑼灣黃泥涌道及禮頓道，與他人參與非法集結，及攜有1支伸縮棍及1把鎅刀。被告今於庭上承認1項非法集結罪，另1項在公眾地方藏有攻擊性武器罪則由法庭存檔。

代表律師求情時指，本案非法集結歷時30分鐘，未有證據顯示被告作領導角色、參與暴動及投擲汽油彈。事件中亦沒有人受傷，被告坦白認罪，節省4天審訊時間。

代表律師續指，被告早前離開更生中心後已吸取教訓，亦繼續於餐廳工作。被告親撰的求情信中更提及，他希望重拾因事件而停止的學業，在完成學士學位後，再尋求工作，以照顧自己及父母。

法官判刑時指，在閉路片段中顯示，當日有大量人參與銅鑼灣禮頓道一帶集結，根據被告當日的衣着及裝備，反映他有預謀參與非法集結。被告被捕時更手持長約1米伸縮棒，必然是用作與警方的對峙，隨後更被搜出鎅刀及剪刀。

法官以9個月作量刑起點，被告認罪後扣減2個月刑期。在考慮到被告已完成早前案件的羈留，隨後亦努力工作，若被告服刑後5個月再服刑，必然對其造成打擊。但是次罪行嚴重，公平起見，酌情扣減1個月刑期，判監6個月。

承認案情指，2019年9月29日有數以百計的示威者聚集於銅鑼灣一帶堵路，警方遂進行驅散。大部分示威者均身穿黑色或深色衣服，戴著頭盔等裝備。期間有示威者曾向警方進攻，並投擲汽油彈，警方曾要求示威者離開及施放催淚彈。

及至約晚上7時半，當警方防線推進至禮頓道與黃泥涌道交界時，被告仍在示威群眾之中聚集，被告與警方防線相距大約5米。被告當時身穿黑色衣服、戴著護目鏡及防毒面罩等裝備，右手手持1支伸長達1米的伸縮棍。

警員12306上前追截被告，在紀利華木球會外把被告制服在地上，期間被告手持的伸縮棍被折斷，並跌在其身旁。經搜查後發現，被告的小腿位置壓著1把長約15厘米的鎅刀、其黑色外套衫袋有1把長約12厘米剪刀及褲袋有1個口罩。

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記者：梁錦麟