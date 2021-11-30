【好人好事】甘比陳凱韻探病童派禮物送暖　慈善基金助逾百小孩接受物理治療

▲ 陳凱韻（甘比）探訪病童並派禮物提早慶祝聖誕節。

一向熱心公益的陳凱韻（甘比）在昨日（11月29日）以劉鑾雄慈善基金信託人董事的身份，前往協康會的富昌中心進行探訪，並派禮物了中心的小朋友，提早慶祝聖誕節。

甘比並在個人IG分享個人感受寫道：

好開心去了「協康會富昌中心」，中心同事向我示範了如何使用「劉鑾雄慈善基金」捐贈的深層軟組織治療機。 藉着這部機器，物理治療師能給予患有腦神經發展困難的學童深層軟組織治療，幫助他們拉筋、肌肉伸展、改善踝關節活動幅度等等，從而加強他們日常生活的能力，成效顯著，現今已幫助逾百小朋友。

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除參觀有關的機器之運作外，她亦旁聽中心的導師教有需要的小孩：

除咗睇機器外，我亦旁聽了幼兒導師如何教導言語遲緩的小孩。導師的諄諄善誘是幫助這批小朋友的關鍵，我們基金亦藉着一點資助從中盡點綿力，令更多的言語遲緩的小孩得到適當的訓練。 好希望社會大眾，除了選擇幫助一些大型機構外，亦細心地發掘這些小小嘅團體，協助他們幫助其他人！

最後她表示可以幫助未來社會主戈翁而感到開心，並呼籲大眾慷慨解囊做善事：

我好開心，我哋嘅捐贈能真正幫到有需要的人，尤其是這一批未來的社會棟樑。 聖誕節很快就到，提早預祝大家聖誕快樂，同富昌中心的小朋友一樣收到豐富的聖誕禮物! #朋友們都常常問可以一起做善事嗎

#其實只要細心發掘，一定可以幫到人

#施比受更有福

#坐言起行

#劉鑾雄慈善基金

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