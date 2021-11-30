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【好人好事】甘比陳凱韻探訪SEN小孩派禮物送暖　慈善基金助逾百有需要兒童物理治療

娛樂 18:31 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

甘比探訪SEN小孩並派禮物送暖。

一向熱心公益的陳凱韻（甘比）在昨日（11月29日）以劉鑾雄慈善基金信託人董事的身份，前往協康會的富昌中心進行探訪，並派禮物了中心的SEN（有特殊教育需要,Special Education Need）小朋友，提早慶祝聖誕節。

甘比並在個人IG分享個人感受寫道：

好開心去了「協康會富昌中心」，中心同事向我示範了如何使用「劉鑾雄慈善基金」捐贈的深層軟組織治療機。

藉着這部機器，物理治療師能給予患有腦神經發展困難的學童深層軟組織治療，幫助他們拉筋、肌肉伸展、改善踝關節活動幅度等等，從而加強他們日常生活的能力，成效顯著，現今已幫助逾百小朋友。

    點擊圖片放大
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除參觀有關的機器之運作外，她亦旁聽中心的導師教有需要的小孩：

除咗睇機器外，我亦旁聽了幼兒導師如何教導言語遲緩的小孩。導師的諄諄善誘是幫助這批小朋友的關鍵，我們基金亦藉着一點資助從中盡點綿力，令更多的言語遲緩的小孩得到適當的訓練。

好希望社會大眾，除了選擇幫助一些大型機構外，亦細心地發掘這些小小嘅團體，協助他們幫助其他人！

最後她表示可以幫助未來社會主戈翁而感到開心，並呼籲大眾慷慨解囊做善事：

我好開心，我哋嘅捐贈能真正幫到有需要的人，尤其是這一批未來的社會棟樑。

聖誕節很快就到，提早預祝大家聖誕快樂，同富昌中心的小朋友一樣收到豐富的聖誕禮物!

#朋友們都常常問可以一起做善事嗎
#其實只要細心發掘，一定可以幫到人
#施比受更有福
#坐言起行
#劉鑾雄慈善基金

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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