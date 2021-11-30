【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左取案續　辯方專家指被告急性酒精中毒

▲ 精神科醫生黃以謙今續以辯方專家證人身分作供。資料圖片

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，案件今（30日）於高等法院續審。辯方續傳召精神科醫生以專家證人身分作供，專家指被告案發時急性酒精中毒，屬短暫精神病，而體內維持相當酒精濃度。專家重看案發片段後，指被告步履不穩、木僵及口齒不清，並因焗桑拿致體溫上升，令酒精濃度急劇上升，符合大部分急性酒精中毒條件。

精神科醫生黃以謙今早續作供時指，重看案發片段及與公開片段對比過後，認為被告陳真的外觀，與他遇見過的專注力失調人士相似或相同。黃指從片段可見，當時有人襲擊被告，被告反應緩慢，顯得不知所措及四周張望，似是不能集中。

黃指，整體而言被告判斷力失調，行為並不理智，從片段可見其個人護理、工作及社交功能均不存在。黃舉例說，被告當時被襲擊至面部有血，若具有個人護理功能，會抹去血跡及整理衣物，故認為被告當時的個人護理出現問題。

黃指從片段可見，被告案發時步履不穩、口齒不清及木僵情況，基於種種條件，黃認為被告於案發時急性酒精中毒，酒精於體內須維持相當濃度，屬短暫精神病，黃強調與醉酒不同。

黃續指，每個人結構不同，攝取酒精濃度亦不同，而從個人因素而言，被告於處理酒精能力並不尋常。從內在因素而言，被告曾服食抗抑鬱藥及為酒精依賴性後群患者，案發時被告曾焗桑拿致體溫上升，令酒精濃度急劇上升。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

聆訊明(1日)續。

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記者：林育慧