【打擊毒品】警方搜各區CBD產品店舖　拘8人涉售含上癮成分THC產品

▲ 警方搜查荃灣、沙田、大埔、屯門、元朗、觀塘、銅鑼灣和旺角多間店舖，共9間店舖中檢獲逾1500件產品。（曾秋文攝）

警方發現近年市面上越來越多標榜CBD的產品出售，雖然CBD並不受《危險藥物條例》管制，但因CBD產品一般在大麻類稙物中提取，過程中有機會一併提取四氫大麻酚（THC），根據《危險藥物條例》，含有任何濃度的THC物品被視作危險藥品，會嚴重傷害吸食者健康。毒品調查科署理總警司吳穎詩表示，鑑於THC產品在港越見盛行，警方在本月展開代號「速音」行動，打擊售賣含THC產品。

毒品調查科警司陳江明表示，在本月18至25日毒品調查科和各總區人員在全港搜查23間店舖，包括咖啡店、餐廳、食品店、煙草用品店、性商店和專門售賣CBD產品店舖，檢獲50件含CBD產品，當中包括咖啡粉、茶包、啤酒、糖果、朱古力、蛋糕、電子煙油、護膚品和保健食品等。經政府化驗所檢驗後，發現3款共5件含THC，為煙油和咖啡粉，另16款無含有THC成份，29款正等候化驗結果，而當中1款標簽上有寫明含有THC，售賣即屬違法，警方已即時與海關分享情報，以打擊源頭輸入。

警方在今日（30日）展開執法行動，搜查荃灣、沙田、大埔、屯門、元朗、觀塘、銅鑼灣和旺角多間店舖，共9間店舖中檢獲逾1,500件產品，包括油、咖啡粉、藥丸和唇膏等，拘捕6男2女（19至41歲），報稱為店舖負責人和職員，涉嫌「販運危險藥物」罪，全部仍被扣查。行動中檢獲的證物價值仍在點算，售價約數百元至1,000元。

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毒品調查科總督察葉秀蘭表示，在大麻食物中有多種大麻素，最具活性成份的四氫大麻酚（THC）和大麻二酚（CBD），均可從大麻中提取。THC具精神活性作用，因而有被用作毒品濫用的風險，令人上癮和危害健康，受香港法例第134章《危險藥物條例》管制。而CBD沒有精神活性作用，無被濫用和不屬危險藥物，亦不受管制。但在提取過程中有機會同時提取了THC，所以聲稱只有CBD的產品中有機會含THC成份，對健康做成嚴重傷害，令人產生幻覺、智力受損、抑鬱、專注力下降和感觀扭曲，對年輕使用者更會造成心臟疾病和中風。雖然有研究指出CBD可放鬆緊張情緒、減輕焦慮和鎮痛等效用，但有指其實並無醫學證據，要進一步研究，市民購買有關產品應小心。

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記者：曾秋文

