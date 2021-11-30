【院內感染】明愛醫院爆鼻病毒及腸病毒感染　6男院童中招全部情況穩定

▲ 明愛醫院爆鼻病毒及腸病毒感染，6男院童中招全部情況穩定。（資料圖片）

明愛醫院今日表示，院內兒童及青少年科兒童發展復康部一個病房自11月25日起，先後有6名男院童（年齡由8至14歲）出現發燒或上呼吸道感染徵狀。院方已為該6名院童進行所需測試，結果均對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應。全部院童現正接受隔離治療，情況穩定。

院方已根據既定指引加強感染控制措施，包括加強監察該病房所有院童的臨床情況、徹底清潔及消毒該病房、嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，及加強員工和院童手部衞生，以及暫時停止接收該病房新症及特別探訪安排。

院方指，會繼續密切監察該病房其他院童情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

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記者：黃穎津

