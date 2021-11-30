【疫苗抽獎】信和華置第二輪「凱滙」大抽獎未可舉辦　主辦方：未達打疫苗人數目標

▲ 信和華置未可舉辦第二輪終極大抽獎。（資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前推出疫苗抽獎送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元全新單位後，第二輪終極大抽獎加碼送出逾千萬凱滙單位，惟要求在11月30日前本港達至500萬人打疫苗。信和華置今日（30日）表示，第二輪抽獎未達標，意味著市民無得抽「凱滙」單位。

截至昨日為止，本港逾470多萬人接已打首針疫苗，與500萬人打疫苗仍有一段距離。信和華置表示舉行疫苗大抽獎後，香港的第一劑疫苗接種率由當時的18%上升至目前超過七成。然而送出第二輪抽獎活動終極大獎的條件，今年11月30日或之前達到500萬人口接種疫苗的目標則未能達到，即是有關大抽獎則未可舉行。

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團在今年5月起推出多項抽獎活動，兩輪大抽獎分別送出一個位於凱滙的一房住宅單位、20份每份價值港幣10萬元的信用咭免找數簽賬額給已接種疫苗的香港居民，以及送出20份每份價值港幣20萬元的獎學金予已接種疫苗的青少年。此外，共200份每份價值港幣1萬元的長者獎亦在12月7日抽出，送予70歲或以上已接種疫苗並登記抽獎的居民。

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責任編輯：伍瑋瑋