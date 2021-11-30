【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港　刪以「批判思維」認識國家挑戰和機遇

▲ 教育局最新公布《價值觀教育課程架構》，強調從小加強學生國家觀念。（資料圖片）

教育局今日（30日）公布本學年在中小學試行《價值觀教育課程架構》，將「勤勞」納入首要培育價值觀和態度之一；比2008年公布相關課程架構，更強調從小加強學生國家觀念，局方新增期望初小生能「初步明白《基本法》及「一國兩制」精神」，並期望高中生能夠「愛國愛港」，另刪走以「批判思維」認識國家面對的挑戰和機遇。

目標助學生明白保家衛國責任 冀初小生初步明白「一國兩制」精神

教育局表示，「因應社會轉變和學生成長需要」，課程發展議會於去年成立「價值觀教育常務委員會」，跟進學校課程檢討專責小組提出應優先推行價值觀教育的建議。

局方今日終公布《價值觀教育課程架構》（試行版），課程架構適用於中小學，在本學年試行、下學年全面推行。文件長達89頁，重點包括強調「從小加強學生國家觀念」，協助學生從小正確認識國家歷史，以及欣賞中華文化及傳統價值觀等，並建立國民身份認同，「明瞭身為中國人，有保家衛國的責任」。

新課程架構是由委員會參考2008年《德育及公民教育課程架構》編定，對照兩者臚列不同學習階段涉及「國民身份認同」的「學習期望」，局方增設期望小一至小三學生能「初步明白《基本法》及『一國兩制』精神」；小四至小六生則應透過學習《憲法》和《基本法》，「自覺有責任維護社會穩定和國家安全」。

【價值觀教育】價值觀教育架構 「勤勞」納入10項首要培育價值觀

中學方面，局方期望中一至中三學生，從《憲法》及國家重要規劃項目，認識國家發展機遇和挑戰，思考未來可擔當的角色；中四至中六階段，舊課程架構原列出期望學生「以理性、多角度和批判思維，認識祖國現今面對的挑戰和機遇」，新課程架構刪去「批判思維」字眼，並增加期望學生認識國家各方面發展；並期望學生認同國民身份，願意承擔改善國家和人民福祉的責任，增加「愛國愛港」字眼。

中小學共涉逾百項學習期望 4項涉人權 高中刪學習「尊重人權」重要性

新課程架構的中小學4階段共有逾百項「學習期望」，以生命教育、公民教育及守法教育等為主，僅4項涉「人權教育」，高中階段其中1項學習目標，舊版本原為「認同『法治精神』和『尊重人權』對社會的重要」，惟新版刪去「尊重人權」，僅保留「認同『法治精神』的重要」。

教局：無刪人權教育學習元素 冀完成高中學生具備「慎思明辨」

教育局回覆指，並無刪去人權教育的學習元素，亦沒有忽略學生分析和思維的培育，強調課程指引清楚指出價值觀教育目的，包括幫助學生持守正面價值觀，「去理解、辨析、釐清和判斷所接收的資訊的真偽或涉及的隱蔽立場」，並期望學生完成高中階段能「具備敏銳觸覺，慎思明辨，關心社會時事，並能辨識所蘊含的價值觀」。

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記者：馮琪雅