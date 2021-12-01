【正能量】港大學生創豎琴慈善基金會　盼以音樂助弱勢

▲ 響望豎琴慈善基金會創辦人盧羡恩。（陳靜儀攝）

港大學生盧羡恩由9歲開始學習豎琴，她說獨愛豎琴清澈乾淨的聲音，更愛其獨特的演奏方式，讓她更加享受於台上表演、分享音樂的感覺，更希望透過豎琴音樂，發展慈善事業。當時只是一名高中生的盧羡恩，早於2018年成立「響望豎琴慈善基金會」，其中一個願景是透過音樂去扶助弱勢社群，讓所有小朋友都有機會接觸音樂。

我很幸運可以做到自己想做的事，日常不用擔心衣食住行，我覺得有能力去幫人是一種福氣，當見到其他人開心，這種感覺無論任何事都不能取替。

盧羡恩9歲開始學豎琴。盧羡恩憶述，當時一學就十分喜愛豎琴獨特的聲音，她形容豎琴是一種很特別的樂器，聽眾常會專注看演奏者手部的動作，但卻忽略了腳部花費功夫更多。豎琴的腳踏分3層、每層有7個，用作控制弦綫鬆緊度以轉換音調，盧羡恩說，演奏時腳部要做的比手部動作更多，因此彈豎琴最難是要協調手腳。

學習豎琴另一個難處，是練習常會帶來「皮肉之苦」，盧羡恩分享，其中一個很影響她日常生活的，是手指經常會出水泡，「有一次水泡內有血，但硬着頭皮都要表演，彈奏途中水泡爆開，血滲出來。」不過她就認為這種付出很值得，尤其享受於舞台上表演的一刻，享受音樂帶給她的喜悅，亦享受與人分享樂曲的治癒力。

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盧羡恩一直都覺得表演都是為了自己，但這個想法於出席一個頒獎禮時被改變︰「當時認識很多表演者，他們分享於社區服務的經歷，我就覺得我都可以做到，而且本身豎琴界不是太多人做過。」受到啟發的她開始慈善工作， 2017年時自行找上聯合國兒童基金會，提出要舉辦一場慈善音樂會，並將音樂會所籌款項捐贈至該基金。該場音樂會於上環文娛音樂中心舉行，有約150名觀眾。成功演出後，盧羡恩想繼續為社會出一分力，最後召集了數名同樣有興趣的同好，創立「響望豎琴慈善基金會」，宗旨是透過豎琴表演推廣音樂及音樂教育、舉行音樂會為弱勢社群籌款及提供幫助。她之後曾與成員到過商場表演，亦數次到老人院彈奏，並與老友記互動，「有些老人家想嘗試彈，說自己一把年紀都是第一次接觸豎琴，我們互動溝通都為我帶來了滿足感。」今年10月，她亦為聯合國教育、科學與文化組織籌款音樂會，觀眾達300人。

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豎琴於香港尚未十分遍及，盧羡恩笑指，曾經有人向她表示，以為這種樂器只會出現於童話故事。她慨嘆古典音樂始終較少眾，而豎琴亦不是隨處可見，因此很想推廣這種樂器。而豎琴亦是一種價值不菲的樂器，由數千元、上萬，甚至連數十萬都有，上課（學費）也不比一般的樂器班便宜，盧羡恩認為，原因正是豎琴不普遍，

市民不會有很多機會接觸，又不可能隨街見到，所以我很想透過音樂會、社區探訪等，讓更多人聽到豎琴音樂。

她的另一願望，是希望所有小朋友都有機會接觸音樂，發掘自己的興趣，將來目標是透過自己大學所學到的知識，創立一所音樂學校，讓每個小孩都有機會接受音樂教育。盧羡恩積極服務弱勢的善心，令她獲選為「香港十大傑出大專學生」之一。

▲ 盧羡恩希望所有小朋友都有機會接觸音樂。（陳靜儀攝）

主修商科學管理 盼用於音樂事業

盧羡恩仍是大學生，於香港大學主修國際商業及環球管理，亦有修讀音樂；盧羡恩的父親是一名會計師，父女間經常談起其工作，她亦逐漸對商科建立興趣。她說，學習商科知識令她掌握更多管理及組織技巧，將來可應用於其音樂事業上。

音樂及商業雖像風馬牛不相及的學科，但盧羡恩說，於大學中不少知識都能協助她籌備音樂會，例如計算預算、組織活動等，她說將來可以將兩科所學結合起來︰

學音樂不一定只是表演者，都可以是負責舉辦活動的人，加上在商科學習到的組織能力，我希望可以設立一間音樂學校，向不同人士提供音樂教育。

香港是一個國際大都會，商業發展尤其發達，港大商科亦是不少中學生爭崩頭想進入的學科，對於投身音樂事業這個決定，盧羨恩相信每個人都有不同的能力和追求，不應因自己的志向不同就退縮︰

我有同學選擇入大公司、想做投資銀行，亦都有人想創業。我覺得不要受朋輩影響，只要覺得自己有能力、又有決心，就要盡力去做。

▲ 盧羡恩希望所有小朋友都有機會接觸音樂。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴