【正能量】律師轉投演藝學院進修粵劇技藝　盼傳承及推廣粵劇文化

▲ 梁心怡目前正於演藝學院就讀為期兩年的粵劇表演科高級文憑。（陳國峰攝）

香港演藝學院學生梁心怡6歲開始接觸戲曲，從小到大都很喜歡粵劇表演，為了更精通粵劇藝術，她在港大法律系畢業取得律師執業資格後，毅然擱下高薪厚職，報讀演藝學院為期兩年粵劇表演科高級文憑，盼望未來傳承粵劇文化到下一代。

梁心怡2017年於港大法律系畢業，2020年取得律師執業資格。擱置律師的工作轉為進修粵劇，在別人眼中或是很奇怪的決定，但梁心怡卻十分堅定。她稱當初修讀法律是覺得做律師很有意義，可以幫到人，又覺得法律學問很有趣，但在唸書期間從未放棄粵劇。她稱，兼顧法律及粵劇兩件事可以平衡情緒，將工作時抑壓的情緒釋放：

做律師時要客觀，不可以投放私人感情，正正是上班要壓制住我的感情，及保持專業工作態度，所以我於公餘時間，會特別追求滿足返我感性上的需要。

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6歲接觸戲曲 10歲開始學藝

梁心怡形容，她一直對傳承粵劇文化有種強烈的使命感，覺得要盡量打好技術基礎，吸收更多粵劇知識，向更多前輩學習：

很多老倌前輩很有心機，將他們所學的技藝傳授給我們，前輩對我們說，以前都是上一輩教他們，我覺得要將這門技術學好，再傳給下一代。

由6歲開始接觸戲曲，梁心怡10歲時開始學習戲曲，特別喜歡粵劇包涵深厚的文化底蘊，指出很多粵劇劇本均由中國歷史、名著轉化出來，故每次演出都以形象化方式去呈現歷史，加上粵劇內容很豐富，唱、做、唸、打樣樣均須下苦功，妝容又千變萬化，令她愈學愈着迷。她說迷上做粵劇是感受到其奇妙之處，

我在閱讀四大名著、武俠小說時，都會想像故事中的人物怎樣生活，做粵劇時因為連衣着、身段等都相似，就會覺得很貼近古代人，能夠將古代人物在現今演繹出來，是很神奇的事。

梁心怡認為，每個人都需要藝術養分，才可以在喧鬧的城市中不感煩燥。她又提到，粵劇中表演到不少超現實的情感，「就算一些不愉快、慘烈的事情，但在粵劇呈現下都會令人感到一種悽美。」

▲ 梁心怡希望可以推廣粵劇文化至國際層面。（陳國峰攝）

粵劇呈現真善美 可轉化人心

梁心怡最喜歡的一個角色，是《夢斷香銷四十年》中的女主角，故事提到詩人陸游與表妹唐琬成親之後，被其母親拆散，兩人相愛卻被迫分開，但多年來仍互相牽掛。梁心怡說，這種刻骨銘心、雋永的愛情，在現今已經少見，認為粵劇中呈現的真善美，可以影響很多人，亦可以轉化人心。

談到未來，梁心怡說會繼續做好手頭上的工作，讀畢高級文憑後或會考慮粵劇及法律雙軌發展，目前目標是希望可以繼續傳承她熱愛的粵劇文化，由新一代演員接棒，並推廣到不同年齡層。她說正慢慢朝着目標進發：

藝術這條路很漫長，因為是我一生人中一直可以追求的事物，只要有清晰目標，就不用一直催自己了。

除了希望繼續於本地傳承粵劇文化外，梁心怡亦希望可以將戲曲推廣至國際層面，她建議可逐步將粵劇劇本繙譯至英文字幕，亦要小心選材，指出於本地受歡迎的劇目到國外未必吃香，加上劇目中涉及不少中國文化，相信亦要不同配套配合，才可以成功推廣至國際：「粵劇有很多虛擬動作，例如開門之後抬高腳跨過門檻，如果觀眾不知道古代的門有個很高的門檻，就會不明所以。」

她認為，可以選擇先演出較多動作場面的劇目，並配合工作坊或展覽講解故事背景，她將來會嘗試推展有關方面的工作。

▲ 唱、做、唸、打樣樣均須下苦功。 （陳國峰攝）

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記者：黃悅晴