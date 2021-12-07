【活得健康啲】由飲湯入手調理小朋友身體　中醫媽媽教按體質煲湯保健強身

想小朋友健康發育成長，除了飲食要均衡，也可自小培養飲湯習慣，從而調理體質。今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解小朋友常見的體質及特徵、拆解飲食謬誤，並針對不同的體質和常見病症推介合適的湯料，以紓緩不適症狀，強身健體。

自小飲湯有何好處？梁醫師指，日常飲食習慣對小朋友成長與發育關係密切。湯水以不同食材配搭而煮成，味道容易根據小朋友口味而調整，亦可加入不同藥材加強湯水功效。

當孩子約6個月大、開始進食副食品時，家長已可讓他們飲湯。但要留意，食物有不同屬性，家長應先分清楚小朋友的體質特徵，看看他們屬於過寒或過熱；對應其身體狀況，揀選合適的湯水、食物，幫助他們調理體質。

小朋友常見的3類體質

梁醫師表示，小朋友的體質主要可分為「氣虛」、「濕熱」、「痰熱」三類，常見症狀如下：

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常見小兒飲食謬誤

1. 自小喝滋補湯水，愈早補身愈好？

梁醫師表示，並非愈早補身愈好，最重要是配合身體狀況。健康的秘訣是飲食平衡，比起補品，有時簡單的粗糧對小朋友生長更有益。要留意，體質偏熱的小朋友進補後，或會出現喉嚨痛、生口瘡、便秘、流鼻血甚至發燒等症狀。

2. 小朋友宜經常飲涼茶？

她強調，最重要是配合身體狀況。涼茶屬性寒涼，痰熱、濕熱體質小朋友可適量飲用。一旦熱氣症狀消失，就不宜再飲用了。至於脾胃虛弱、容易腹瀉小朋友，就更不宜飲用。

3. 開奶茶宜經常飲用？

梁醫師解釋，坊間開奶茶一般包括粟米芯、薏米、燈心草、麥芽、穀芽等成分，有開胃消滯、清熱祛濕功效，但只適合痰熱、濕熱體質的小朋友在消化不良時候飲用。脾胃虛弱、容易腹瀉小朋友則不建議經常飲用。

4. 不長肉是否要多吃一點？

她提醒，不長肉不代表吃不夠。這可能是因為脾胃虛弱，身體未能吸收食物的營養，這類小朋友較多伴隨大便稀爛、食慾差等症狀。所以，應先找出原因，再微調生活及飲食習慣。

不同體質的煲湯飲食貼士

若小朋友抗拒飲湯，可怎樣培養飲湯習慣？梁醫師指，最重要是配合其個人口味，建議可由番茄牛肉、紅蘿蔔薯仔、羅宋湯等較容易入口的配搭著手。但她提醒，小朋友感冒時不宜飲湯。

消化不良、容易便秘、過瘦，以及鼻敏感、氣管敏感的小朋友，又適宜喝甚麼湯水？可常備甚麼湯料、食材於平日煮食？

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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記者：黃泳欣