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【紀律部隊民望】警務處最新評分50.1分　創2019年6月初以來新高

政治 20:49 2021/11/30

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警務處最新評分為50.1分。（資料圖片）

香港民意研究所於10至11月期間向1,004名香港居民進行抽樣電話訪問，調查紀律部隊的民望。結果顯示警務處的平均評分為50.1分，比6個月前上升6分，創2019年6月初以來新高。

被訪者就個別紀律部隊以0至100分進行評分，0分代表極不滿意，100 分代表極滿意。調查顯示，市民對消防處、海關和警務處的滿意度評分分別為79.7、62.7及50.1分，當中警務處的評分相比6個月前的44.2分，上升了6分。

另外，市民對駐港解放軍的最新滿意度評分為60.3分，比六個月前的51.4，上升8.9分，創2018年5月以來新高，其滿意淨值為正30個百分點，亦創2019年6月初以來新高。

至於被訪者對特區政府具體政策範疇的最新滿意程度，只有「處理與中央政府關係」錄得正1個百分點，其餘政策包括「維護人權自由、「維持經濟繁榮、「改善民生」和推行民主步伐」的滿意率淨值分別為負9、負16、負28及負30個百分點。

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責任編輯：陳葆琳

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