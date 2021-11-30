【捕殺野豬】漁護署北角百福道再捕捉野豬　行動中人道毀滅2頭成年野豬

▲ 行動中，獸醫利用麻醉槍，捕獲2頭成年野豬，並利用藥物注射進行人道處理。（曾秋文攝）

漁護署繼續捕獵野豬行動，今日（30日）漁護署與警方傍晚約5時到達鰂魚涌百福道遊樂場圍捕野豬，部份警員及漁護署人員手持盾牌封鎖公園各出入口，亦有漁護署職員在公園內拉開繩網，獸醫到場發射麻醉槍，現場消息稱暫共捕獲數隻野豬。

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漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛表示，漁護署在今日傍晚6時30分，於北角百福道進行一次野豬捕捉行動，以減少習慣在此出沒及覓食的野豬數目，保障市民安全。行動中，獸醫利用麻醉槍，捕獲2頭成年野豬，並利用藥物注射進行人道處理。兩頭野豬1雄1雌，身長分別為97厘米及145厘米，體重分別為26公斤及67公斤。行動已在晚上9時完成。張家盛重申，根據署方經驗，野豬捕捉避孕搬遷行動不能追上野豬繁殖速度，而捕獲的野豬亦會不斷回到市區，故有必要延續現行的野豬人道處理行動。

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記者：曾秋文

