【特首訪鄂】林鄭：香港飛武漢航班很快復航　助加強兩地人員往來

▲ 林鄭月娥（左）致送《2021年施政報告》資料冊予武漢市委書記郭元強。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今日繼續訪問武漢市的行程，除了與市領導會面，與在鄂港商交流，亦考察了當地博物館和高新技術產業開發區。她期望，特區與武漢在經貿、科技創新、文化藝術及青年發展各方面全方位加強合作和交流。

林鄭中午與武漢市委書記郭元強、武漢市市長程用文會面，她感謝武漢市政府去年初面對嚴峻疫情時，不忘全力支援當地的港人，並協助港府安排專機接載港人回港。又稱，很高興知道因疫情而停止的香港飛往武漢的航班，很快會復航，認為有助加強兩地人員和貨物往來。

▲ 林鄭月娥考察湖北省博物館新館。（政府新聞處圖片）

今日上午，林鄭一行人到湖北省博物館新館，考察當地的考古及文物保護工作，她表示，香港故宮文化博物館將於明年中開幕，期望與湖北省博物館加強合作，在文物保護、珍貴藏品展覽和教育等範疇作更多交流。他們其後又參觀了辛亥革命武昌起義紀念館。

下午，林鄭又考察了被稱為「中國光谷」的東湖新技術開發區和區內主要科技企業、核酸檢測車及疫苗注射車等。晚上則出席湖北省香港商會的座談會，與港資企業代表交流，了解他們在鄂經營、就業和生活情況；亦出席了商會的年會晚宴，鼓勵合資格的已登記選民回港投票。

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責任編輯：林曉君