【強制檢測】4個指明地方納強檢　包括4間小學及幼稚園

▲ 4個指明地方納強檢，包括4間小學及幼稚園。（陳永康攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於12月2日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

受檢人士若在11月28日至30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情如下：

任何在11月17日至30日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

1. 中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園 -- 旺角弼街56號望覺基督教大樓地下、1樓及3樓 2. 保良局張潘美意幼稚園 -- 大嶼山東涌富東廣場1樓

在11月17日30日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師）

1. 十八鄉鄉事委員會公益社小學三年級 -- 天水圍天城路22號 2. 智新書院一年級 -- 大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號

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記者：黃穎津