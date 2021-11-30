【CBD產品】海關破獲荔枝角大麻二酚產品倉庫　檢409件含受管制四氫大麻酚產品拘5人

▲ 海關今日（30日）表示，在荔枝角、旺角、觀塘和銅鑼灣檢獲一批懷疑含有受管制四氫大麻酚的大麻二酚產品，並拘捕5名懷疑涉案男子。（曾秋文攝）

海關今日（30日）表示，在荔枝角、旺角、觀塘和銅鑼灣檢獲一批懷疑含有受管制四氫大麻酚的大麻二酚產品，並拘捕5名懷疑涉案男子。

海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智表示，海關機場科人員在11月24日，截查一件由英國抵港的速遞郵包，該郵包報稱為補充食品，人員檢查後發現，郵包內有24枝大麻油補充劑、253枝電子大麻油、120枝吸食大麻油工具，以及48盒大麻軟糖，估計市值約9萬港元。

海關毒品調查科接手調查，並取得部分樣本到政府化驗所進行化驗，結果顯示，補充裝大麻油含有四氫大麻酚，即俗稱的THC，根據《危險藥物條例》，THC屬於危險藥物，受到條例規管。

海關根據化驗結果採取行動，在今日下午到荔枝角一個工廠大廈進行監控遞送行動，除在荔枝角貨倉採取行動外，海關亦同時到觀塘、銅鑼灣、旺角進行拘捕行動。行動中，海關拘捕5名人士，年齡介乎21至35歲，全部帶回總部接受調查。

海關亦在上述4個地點共檢獲409件懷疑含有四氫大麻酚產品，涉案產品全報稱為大麻二酚，包括寵物健康食品、個人護膚用品、大麻油、口服保健產品等。

初步調查發現，涉案公司是一間銷售健身補充品的專門店，同時亦有銷售大麻二酚產品。案件仍在調查中。

劉良智呼籲，進口商及產品供應商有責任了解所供應的CPD產品成分，並確保產品不含THC或其他危險藥物。如有懷疑，可要求產地供應商出示具信譽化驗所所作出的檢測證明。劉良智重申，只要任何產品被發現含有THC成分，不論含量多少，其實已觸犯《危險藥物條例》。他強調，海關是以「零容忍」態度處理含有THC成分產品。海關呼籲市民，在購買CPD產品前，應先向店方了解清楚產品成分，若市民懷疑產品不適宜購買或使用，則應避免購買。如市民懷疑產品含有危險藥物成分，劉良智建議應與執法機構聯絡。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，最高可處罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃穎津