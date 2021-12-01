【機場旬工】機管局聘MT月薪逾2萬應屆畢業生可申請　即睇應徵5大關鍵位

▲ （左起）機管局航空貨運及後勤主任翁卓婷、機管局市場及交通網絡拓展助理經理陳浩然、機管局機場運作及設施規劃高級主任卜維均為MT出身。（陳梓蔚攝）

機管局每年招聘見習行政人員（MT），獲聘者需接受3年在職培訓，起薪點料不低於2萬元，2020年吸引約3,000人申請，名額只有約10個，競爭激烈。

新一屆MT今日起開始招聘，應屆畢業生亦可申請，擁有港大法律及公共行政管理雙學位履歷的陳浩然，畢業後成功加入機管局MT培訓計劃，由2018年開始接受培訓，至今已晉升至助理經理，負責規劃無人駕駛系統。他認為機管局的工作具挑戰，實習時體驗不同崗位有趣，例如自己就曾嘗試指示飛機泊位。

機管局見習行政人員（MT）培訓計劃今日起至明年1月9日接受申請，該計劃向來一位難求，除2019年尾暫停招聘外，每年均吸引逾千人搶奪十多個職位。

據機管局提供數據，在2016至2021年期間，機管局曾進行5次MT招聘，共聘請約50名學員，平均每年只請10人；單計上一屆的申請人數就有約3,000人。薪酬方面，機管局僅稱入職薪酬待遇合理，在市場具競爭力，根據機管局2017年公布入職月薪已逾2萬元。

於2018年加入機管局MT培訓計劃的陳浩然，剛從港大法律及公共行政管理雙學位畢業後，便應徵MT。他說當年畢業後因不喜歡從事沉悶的法律工作，遂嘗試加入機管局，在3年實習期間，陳浩然先後在「機場運作及建設規劃部」、「飛行區部」和「安全、保安及運作持續部」工作，其間曾參與成立機場臨時樣本採集中心及機場保安犬隻行動小組，「作為行政人員，要了解每個部門的運作，很多時候要落場體驗，例如我就曾到跑道帶飛機入停機坪。」

陳浩然形容機管局工作具挑戰，而完成各項改善或建設項目後，亦感到滿足。現時他已獲晉升為助理經理，負責規劃無人駕駛系統。

於2021年開始實習的翁卓婷則指，疫情下加入機管局引來家人擔心，誤以為無旅客就「無工開」，「平常人以為我們很空閒，其實不然，愈做愈忙。」她現時在航空貨運及後勤部門擔任主任，正參與和貨運數據平台HKIA Cargo相關的工作。

培訓期3年後可升助理經理 應徵要做好5大準備

機管局見習行政人員（MT）培訓計劃為期3年，其間會按興趣及專長，被分配到3個部門輪流實習，完成實習即有機會晉升為助理經理，其後則有機會晉升為經理和高級經理。機管局就建議應徵者注意5方面，包括面試時宜展現出適應力強和擅於表達的一面。

在2019年加入培訓計劃的機管局高級主任卜維建議，應徵者在面試時宜展現出適應力強和擅於表達的一面。翁卓婷就提醒，應徵者除要熟讀機管局網頁資料外，亦可加入自己對機場運作的觀察，加入創意並提出改善建議。

應徵者要留意面試範圍包括行業及業務、處境解難、創意、個人特質及工作發展方向。機管局又提醒，面試時宜小心組織回應，忌冗長，如遇上不懂的問題，切勿「不懂裝懂」。在小組討論環節，不宜表現個人主義，宜多協助他人，展現團隊精神。衣着上，建議可穿深色套裝，以示莊重。

機管局表示，每屆見習行政人員培訓計劃為期3年，包括2個月的參觀和歷奇訓練，以及34個月的實習。計劃期間，將安排部門內的資深員工作為「夥伴」，指導學員工作；亦會安排總經理級管理層擔任導師，指導領袖技巧。

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記者：陳梓蔚