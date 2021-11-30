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【非法捕魚】漁護署起訴4名內地漁民　涉在南丫島南面香港水域捕魚

社會 21:50 2021/11/30

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漁護署起訴四名男子懷疑在南丫島南面香港水域內的一艘內地船隻上進行非法捕魚作業。（政府新聞處提供）

漁護署今日（30日）起訴4名男子懷疑在南丫島南面香港水域內的一艘內地船隻上進行非法捕魚作業。

發言人指，昨日（29日）下午約2時半，水警人員在上述水域發現一艘內地船隻懷疑正在進行非法捕魚活動，遂截停有關船隻，並通知漁護署人員進行調查。漁護署人員其後在船上檢走一批漁具。

該4名內地漁民涉嫌違反《漁業保護條例》（《條例》）（第171章）被落案檢控，案件明日（1日）在東區裁判法院提堂。

漁護署發言人表示，政府一直致力打擊在香港水域發生的非法捕魚活動，漁護署會繼續與相關執法部門保持緊密聯繫，及加強巡邏和嚴厲執法。

任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記。非本地漁船（不論其所使用何種漁具）均不可在本港水域內捕魚。違者一經定罪，最高可被判罰款港幣10萬元及監禁6個月。

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記者：黃穎津

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