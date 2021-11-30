【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　日本葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境

▲ 港府收緊登機及檢疫要求，日本、葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境。 （陳永康攝）

​政府今日（30日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月3日凌晨0時起，將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

政府早前亦已公布，為嚴陣以待，由安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞及津巴布韋等已被指明為A組指明地區抵港的人士，須接受更為嚴格的檢疫及檢測安排（稱為「加強監測A組地區」）。從加強監測A組地區抵港的香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天強制檢疫，其後由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店，完成餘下的14天強制檢疫。

為配合上述嚴謹的檢疫安排，由明日（1日）凌晨0時起，從加強監測A組地區來港人士，在登機來港時須出示的文件要求將更新如下：

認可疫苗接種紀錄

預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明

指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為抵達香港的第八日起計不少於14晚



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記者：黃穎津