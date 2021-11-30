【Omicron變種病毒】港大袁國勇團隊成功分離及培養Omicron病毒變種株　可用於開發和生產滅活全病毒疫苗

▲ 香港大學微生物系團隊成功分離及培養Omicron 病毒變種株。（港大提供）

香港大學微生物學系今日（30日）成功從臨床標本中分離出「SARS-CoV-2 Omicron」病毒變種。分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗這個被世衛標誌為「值得關切的變種 」邁進一步。

香港大學擁有目前香港唯一新發傳染病研究的生物安全三級實驗室。病毒的分離和培養都是在香港大學生物安全三級實驗室（P3 laboratory）嚴格按照操作規範進行的。分離病毒的工作是在 Vero E6 cells 上進行。分離病毒的過程是把含有SARS-coronavirus-2 omicron 變種病毒的臨床標本加入到這種細胞中，讓病毒感染細胞並進行復製。在這過程中，病毒會大量增殖、將樣品中的其他物質稀釋，所以選擇一種能夠被病毒感染並且高效復製的細胞就是分離病毒的最重要的第一步。病毒的分離和培養非常成功。細胞變圓和收縮的細胞病變效應（cytopathic effects）在24小時內開始出現，並在48小時內完成。受感染細胞系的免疫熒光染色顯示出豐富的核衣殼蛋白表達 。

研究團隊目前正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

港大表示，香港大學團隊昨日（30日）成功分離變種病毒毒株，距香港在本月25日出現的2個Omicron變種新冠病毒輸入病例僅僅4天，距離世界衛生組織（WHO）從南非收到變種病毒的報告也只有5天。

研究負責人香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇稱：「我們立刻認識到這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。」

團隊的其他負責專家微生物系主任杜啟泓表示，新冠病毒Omicron變種來勢洶洶，很高興研究團隊能貢獻力量、對抗變種的挑戰。

世界衛生組織在11月26日表示，新的變種 B. 1.1.529 是「值得關切的變種」，構成「非常高」的全球風險，並將其命名為「Omicron」。 這是繼Delta 之後第五個被列為「值得關切變種」的SARS-CoV-2變種。「Omicron」在全球蔓延， 已經有澳大利亞，比利時，博茲瓦納，英國，丹麥，德國，香港，以色列，意大利，荷蘭，法國，加拿大等地檢測到了Omicron變種病毒病例。 各地政府也先後發布嚴格出入境限制並提升檢疫措施等級。

11月28日，港府宣布發現第3宗Omicron變種病毒輸入案例。一名37歲的男子由尼日利亞經埃塞俄比亞，泰國返港。在香港的酒店隔離期間被檢測為新冠病毒陽性，並在隨後確定受到Omicron變種病毒的感染。



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記者：黃穎津