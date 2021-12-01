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【公路綠化】新田公路桉樹礙生物多樣化　THEi師生研移走6成改種原生植物

社會 00:05 2021/12/01

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THEi高科院環境及設計學院環境學系副教授張浩博士（右）及園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士畢業生劉鈞妍（左），在路政署委託下進行研究，以改善新田公路的樹木種植及管理系統。（VTC提供）

路政署委託THEi高科院園藝樹藝及園境管理理學士課程師生，研究新田公路植被管理問題。師生團隊指政府過去在新田公路斜坡和路肩種植了約9千棵桉樹，惟這外來品種植物不但具有排他特性，更會吸收土壤中大量水份，惡劣天氣下折斷風險甚高，其種子和果實亦不適合本地雀鳥和昆蟲進食和棲息，影響生物多樣性；團隊進行疏伐實驗後發現，經移走6成桉樹改種本土原生植物後，可提升生物多樣性及增加道路安全。

團隊又根據按樹風險、潛在影響等因素，發現新田公路有4個斜坡和18個路肩屬高危級別，建議路政署盡快將有危險的樹木移除或作大幅修整。路政署表示相關環境優化工作將於2022年初起分階段推行。

領導研究的THEi高科院環境及設計學院環境學系副教授張浩指，政府於約30年前建造新田公路之時，為加快綠化在公路斜坡和路肩種植了約9千棵桉樹，惟研究顯示，當桉樹冠幅超過3米、胸徑超過24厘米、樹高超過12米時，在惡劣天氣下折斷機會甚高；再加上桉樹為外來植物品種，具排他性質；又有「抽水機」之稱，會吸收土壤中大量水份，而其種子和果實亦較不適合本地雀鳥和昆蟲進食和棲息，影響生物多樣性的增值功能。

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就此由張浩領導的6人團隊，於過去兩年在公路沿途設置不同疏伐實驗，分別移走3成及6成的桉樹，改種多種具抗污染及抗乾旱的原生樹苗及灌木；發現超過6成的疏伐密度，更有利原生品種的林下生長。團隊也發現有9款原生植物適合於新田公路種植，其中小果鐵冬青、華潤楠、鴨腳木及假蘋婆的表現較理想，存活率達100%之餘，樹高、冠幅與胸徑的生長率均表現優良，部分果實吸引雀鳥食用。

張浩解釋，原生品種能較適應香港的海島氣候，相對風險較低，且以原生植物取代外來植物是大趨勢，亦是推動城市林茂及生物多樣性必須考慮的方法，惟不建議短時間內移走全部桉樹，擔心會造成水土流失，引致山泥傾瀉。

團隊同時提出按樹木風險、潛在影響等因素，將公路斜坡和路肩分高、中、低三個關注級別，以決定處理各地段的優先次序。張浩稱，現時新田公路有4個斜坡和18個路肩屬高危的高關注級別，建議路政署盡快將有危險的樹木移除或作大幅修整。

路政署指，沿新田公路旁種植的桉樹現已生長至超過20米高，署方會按研究團隊的建議，改種本地原生的樹苗和灌木，相關的環境優化工作將於2022年初起分階段推行。


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記者：黃小冰

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