【價值觀教育】教育局：勤勞可帶來愉悅　校長憂「躺平主義」阻學生向上流

▲ 教育局昨推出《價值觀教育課程架構》，供中小學於本學年試行。（陳國峰攝）

本港先後經歷反修例風波及新冠疫情，教育局繼2008年推出《德育及公民教育課程架構》，昨（11月30日）推出「與時並進版」的《價值觀教育課程架構》，供中小學於本學年試行；有見港人努力不懈應對疫情等社會現況，局方將「勤勞」納入10項首要培育價值觀和態度；近月內地流行「躺平主義」日前被教育局局長楊潤雄抨為態度消極，有參與編訂課程框架的校長亦擔心這種「低欲望主義」入侵校園，冀助學生從小立志。

【國民教育】價值觀課程架構冀培育學生愛國愛港 刪以「批判思維」認識國家挑戰和機遇

教育局課程發展議會去年成立「價值觀教育常務委員會」，跟進學校課程檢討專責小組提出優先推行價值觀教育的建議，參考2008年《德育及公民教育課程架構》，並結合世界、社會和網絡世界的急速轉變，編訂《價值觀教育課程架構》（試行版），本學年試行、下學年全面推行。

繼08年再更新架構 中華文化作主幹 貫通中小學各科

新課程架構以中華文化為主幹，貫通中小學4個學習階段、各學科及課程範疇，文件長達89頁，列明各學習階段「對學生學習期望的建議」，並提供規劃及推行策略建議等，包括25個中小學推行示例。局方指，學校應依循課程架構，整全規劃價值觀教育及舉辦相關學習活動，協同教職員、家長及校友等，推動全校參與。

促克己自律 增培養資訊素養

本年初納入首要培育價值觀及態度的「守法」及「同理心」，以及最新列作第10項首要價值觀的「勤勞」，均納入課程架構；涉勤勞的學習期望，包括在初小階段養成克己自律和責任感、高小階段以積極樂觀和堅毅勤奮態度面對功課和考試壓力、初中養成勤儉節約的生活態度等（詳見表）。

課程架構亦新增重點「培養學生媒體及資訊素養」，同時強調從小加強學生國家觀念、生命教育、性教育及禁毒教育。

疫下見證港人努力不懈 校長憂年輕人「躺平」難向上流

「躺平」為內地近月新興網絡詞彙，意指內地年輕人面對經濟下滑及無法向上流動等而減低消費，內地官媒曾批評「躺平可恥」；楊潤雄日前亦發文稱憂慮「躺平主義」長遠窒礙社會進步。

委員會成員、福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，委員會按世界趨勢及香港社會現況編訂課程架構，「疫情之下，無變成百業蕭條真係全靠香港人自己不懈嘅努力，我哋睇到呢個（價值觀）係社會需要」，故將「勤勞」納入課程架構，惟她擔心學生因「躺平」想法而抑鬱；另一成員、香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆則指，暫未見該校學生主張「躺平」，惟他擔心學生持低欲望主義難以向上流動，若滲入校園會帶來嚴重後果。

教育局：勤勞可帶來愉悅 料教師會按需要調節功課量

今年9月開學後發生多宗學童輕生事件，主張「勤勞」會否為學童添加壓力？教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華指，「勤力可以帶畀人愉悅」，例如做運動流汗可釋放安多酚，有助培養正向思維，並相信學校會因不同學生需要調節功課量。

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記者：馮琪雅