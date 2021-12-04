【全民造星IV】蘇菲親臨《人生照相館II》留影　Sophie分享上鏡小貼士

▲ ViuTV節目《全民造星IV》參賽者蘇菲（Sophie）。（梁樂欣 攝）

ViuTV節目《全民造星IV》參賽者「蘇菲」陳莉詩（Sophie）日前來到自助韓式影樓《人生照相館II》拍攝，在不同的場景下留影。

蘇菲接受TOPick訪問，挑選喜愛的場景及分享參加《造星IV》的感受。

【全民造星IV】40強誕生燒賣莎莎何佩慘遭淘汰 新一輪賽制設超殘酷死亡名

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

蘇菲最喜歡有很多碎紙吹起那場景，「不是每個到處也可找到這些場景，有很多風機在內，一吹起碎紙便會飛起，覺得很特別，比較少見。」

蘇菲於上鏡前會小心飲食，「上鏡前一晚不會喝太多水及吃太咸的食物。因為我本身很易水腫，如果真的不幸水腫，便會在早上喝齋啡及做一些按摩，有助快速消退水腫。」

【全民造星IV】網民力捧阿妹繼續為音樂夢進發 Emiko珍惜原創音樂平台

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

對於成為《全民造星IV》，蘇菲覺得很不可思議，「之前沒想過自己會參加，沒想過報名，亦沒想過入圍，就如發了一場夢一樣。」

外界有指蘇菲是其中一名內定的女團成員，她表示：「很驚訝為何會覺得我是內定的女團成員，當然也會開心大家有這樣的想法，我們96位每位都很有Talent，所以如果有人喜歡我也會很開心。」

最新影片推介：《全民造星IV》專訪

繼《人生照相館I》年初首次來港掀起韓式打卡熱潮後，《人生照相館II》以「Colour Therapy色彩療癒」為主題，20個色彩豐富、具夢幻感的打卡場景空降中環。

《人生照相館II》特設「寵物日」，為大家準備由韓國直送的精緻寵物韓服，韓服租借限體重20kg以下的愛寵使用，歡迎主人帶同家中萌寵一起前來Selca。

▲ （梁樂欣 攝）

《人生照相館II - Colour Therapy》

日期：2021年12月1日至2022年2月27日

時間：中午12時至晚上8時30分*（部分日子除外）

地址：中環德輔道中173號 南豐大廈2樓6號舖（上環站E3出口）

*活動開放日期有機會因政府防疫政策而調整，請留意主辦公布

*活動時間可留意主辦公布

記者：梁樂欣