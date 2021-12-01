【新冠肺炎】本港今增3宗輸入個案包括一名5歲女童　另有一人帶L452R變種病毒

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本港今日新增3宗新冠病毒病確診個案，​新增個案均為輸入個案，當中一宗涉及變異病毒株的感染，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定。

新增個案均為輸入個案，當中一宗涉及變異病毒株的感染，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三名女子，年齡介乎5至61歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。

香港大學微生物學系昨日成功從臨床標本中分離出「SARS-CoV-2 Omicron」病毒變種。分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗這個被世衛標誌為「值得關切的變種 」邁進一步。詳情即看【下一頁】

政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於12月2日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡