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【新冠肺炎】本港今增3宗輸入個案包括一名5歲女童　另有一人帶L452R變種病毒

社會 17:06 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

（資料圖片）

本港今日新增3宗新冠病毒病確診個案，​新增個案均為輸入個案，當中一宗涉及變異病毒株的感染，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定。

新增個案均為輸入個案，當中一宗涉及變異病毒株的感染，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三名女子，年齡介乎5至61歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。

香港大學微生物學系昨日成功從臨床標本中分離出「SARS-CoV-2 Omicron」病毒變種。分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗這個被世衛標誌為「值得關切的變種 」邁進一步。詳情即看【下一頁】

政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於12月2日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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