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【兒童節目】193肥仔吳業坤廖碧兒為譚玉瑛慶生　林柏希：意想不到嘅組合

娛樂 08:18 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

ERROR兩位成員193及肥仔與譚玉瑛慶祝生日。

譚玉瑛雖然已沒有主持兒童節目一段時間，但譚玉瑛在過往畢竟主持兒童節目逾30年，所以譚玉瑛姐姐主持兒童節目的畫面，絕對是很多人的集體回憶。

在上周六（11月27日）58歲生日的譚玉瑛，在早前獲一班好友請食Omakase補祝生日。

【童你一起長大了】譚玉瑛35年前泳衣照曝光　跟初戀男友相愛38年協議不婚

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意想不到的組合

壽星女譚玉瑛與當日有份出席飯局的前新城電台高層林柏希，分別在個人社交平台上載當日慶生飯局照片，出席者還包括廖碧兒、吳業坤、ERROR兩位成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）。

因為參與者跨越TVB及ViuTV藝人，所以林柏希在發文也寫道：「一個令人意想不到嘅組合，卻又過了一個非常開心嘅晚上。 補祝 #譚玉瑛 姐姐生日快樂 原來無論咩年紀服務乜嘢台都好，大家都係細細個就睇譚玉瑛姐姐㗎啦」

從相中所見，眾人攬頭攬頸，十分融合，譚玉瑛更與193比身高。譚玉瑛寫道：「嘩啦啦，今年生日真係極之髙興，新知舊友天天相聚同我慶祝。」

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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