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【寒冷天氣】受強烈東北季侯風影響今早清涼　明早市區普遍氣溫介乎11至12度

社會 10:19 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

本港地區今日天氣預測天晴及非常乾燥。（資料圖片）

天文台今日（12月1日）表示，一股強烈東北季侯風正影響華南，早上氣溫介乎13至15度，較昨天同時間低約5至7度，而相對濕度普遍約30至40%，非常乾燥。受乾燥東北季侯風影響，整個華南地區雲量不多，日間繼續陽光充沛。

未來9天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天晴及非常乾燥，早上相當清涼，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。展望未來1至2日天晴及非常乾燥，早上相當清涼，日夜溫差較大。週末期間早上持續清涼。

根據天文台未來9天天氣預報，明天天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，氣溫介乎13至20度，早上6時各區氣溫約12度。周五天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，早上7時各區氣溫約12至13度。而周六及日天晴乾燥，早上清涼，氣溫介乎16至21度。

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記者：余思嵐

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