【狠心虐老】疑向79歲母索要存款不果　狠心女兒辱罵推撞狂毆頭部

▲ 女兒不斷辱罵和毆打年邁母親。

「家有一老，如有一寶」，然而有長者卻不幸地遭子女虐待。內地黑龍江近日流傳一段女兒毆打年邁母親的影片，據悉，施暴女兒為公務員，早前已威逼母親把房子過戶給她，她仍不滿足，要求媽媽把提款卡、存款全部交出來，目前女子已被行政拘留。

從影片可見，事發於11月26日，一名女子不斷推撞一名老婦，把她壓在梳化上，嘴裡還不時辱罵，老婦跌坐在梳化後，女子竟出拳毆打老人的頭部、掌摑她，一邊叫喊著，「你聽不聽話」、「把字簽上」，威逼老婦簽名。

據內地媒體報道，被打的老婦為當地一名工廠退休職工，今年79歲，施暴者正是她的女兒，王姓女兒是佳木斯自然資源和規劃局職員。據老婦的好友指，施暴的原因，是女兒向由於索要存款和提款卡遭到拒絕。

她媽媽已經把房子都過戶到她名下了，她還要媽媽把提款卡、存款全部交出來，不從就要打人，這已經不是第一次了，每次施暴都是因為錢。

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影片曝光後，在網上引起公憤，目前警方已將王女拘捕，行政拘留15天，並罰款1000元人民幣，至於會否進行內部懲處，將會進一步調查。

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責任編輯：王明芳