  • 17°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【狠心虐老】疑向79歲母索要存款不果　狠心女兒辱罵推撞狂毆頭部

親子 10:29 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

女兒不斷辱罵和毆打年邁母親。

「家有一老，如有一寶」，然而有長者卻不幸地遭子女虐待。內地黑龍江近日流傳一段女兒毆打年邁母親的影片，據悉，施暴女兒為公務員，早前已威逼母親把房子過戶給她，她仍不滿足，要求媽媽把提款卡、存款全部交出來，目前女子已被行政拘留。

從影片可見，事發於11月26日，一名女子不斷推撞一名老婦，把她壓在梳化上，嘴裡還不時辱罵，老婦跌坐在梳化後，女子竟出拳毆打老人的頭部、掌摑她，一邊叫喊著，「你聽不聽話」、「把字簽上」，威逼老婦簽名。

據內地媒體報道，被打的老婦為當地一名工廠退休職工，今年79歲，施暴者正是她的女兒，王姓女兒是佳木斯自然資源和規劃局職員。據老婦的好友指，施暴的原因，是女兒向由於索要存款和提款卡遭到拒絕。

她媽媽已經把房子都過戶到她名下了，她還要媽媽把提款卡、存款全部交出來，不從就要打人，這已經不是第一次了，每次施暴都是因為錢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

影片曝光後，在網上引起公憤，目前警方已將王女拘捕，行政拘留15天，並罰款1000元人民幣，至於會否進行內部懲處，將會進一步調查。

最新影片：健康專家教路，家長與小朋友食出健康Fit Body！(第二集)：註冊中醫師 何慧潔

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【看護虐老】失智母遭看護長期虐待全身瘀傷　兒揭惡行崩潰：無力保護媽媽
16:57 2021/09/07
【看護虐老】失智母遭看護長期虐待全身瘀傷　兒揭惡行崩潰：無力保護媽媽
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
12:27 2020/10/01
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
【惡毒保姆】兒子發現患老人痴呆母頭部受傷　CCTV揭保姆多次扯頭髮及掌摑
18:20 2019/12/27
【惡毒保姆】兒子發現患老人痴呆母頭部受傷　CCTV揭保姆多次扯頭髮及掌摑

你可能感興趣

【看護虐老】失智母遭看護長期虐待全身瘀傷　兒揭惡行崩潰：無力保護媽媽
16:57 2021/09/07
【看護虐老】失智母遭看護長期虐待全身瘀傷　兒揭惡行崩潰：無力保護媽媽
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
12:27 2020/10/01
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
【惡毒保姆】兒子發現患老人痴呆母頭部受傷　CCTV揭保姆多次扯頭髮及掌摑
18:20 2019/12/27
【惡毒保姆】兒子發現患老人痴呆母頭部受傷　CCTV揭保姆多次扯頭髮及掌摑
家庭關係 網絡熱話 罪行 家庭教育

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【娛圈喜事】《開心速遞》「李莫仇」張詩欣宣布結婚　圈中多位情侶見證求婚過程
09:49 2021/11/30
【娛圈喜事】《開心速遞》「李莫仇」張詩欣宣布結婚　圈中多位情侶見證求婚過程