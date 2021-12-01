【Omicron變種病毒】醫院藥劑師學會：暫無證據顯示疫苗失效　料有一定保護力

▲ 醫院藥劑師學會指暫無證據顯示疫苗對Omicron無效，口服藥物對治療變種病毒仍有效。（資料圖片）

新型變種新冠病毒Omicron迅速在全球蔓延，本港目前亦有3宗Omicron變種病毒株輸入個案。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（12月1日）電台節目中表示，雖然疫苗對新變種病毒Omicron的成效，資訊比較混亂，但暫時無證據顯示疫苗失效。

崔俊明指，除了中和抗體，疫苗亦會刺激人體的免疫細胞，例如T淋巴細胞，即使受感染，都可以殺死病毒、阻止病毒在體內繁殖，接種疫苗可以提供一定保護力。他認為，口服藥物對治療變種病毒仍有效，預料港府購入的美國默沙東藥廠口服藥，將於明年首季到貨，當局亦計劃購入輝瑞藥廠的治療藥物，不擔心不夠藥。

他預計，藥廠需要大約半年，才可以生產針對Omicron的疫苗，其中復必泰及莫德納等核酸疫苗，製造過程會較快，只需約100日重組mRNA，再用3個月生產，就可以付運。

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責任編輯：李榮忠