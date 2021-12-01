【冬季服務高峰期】公院急症室逾5100人次求醫　博愛醫院整體內科床爆滿達117%

▲ 博愛醫院內科病床使用率高達117%。（資料圖片）

本港天氣顯著轉涼，今日（12月1日）氣溫介乎14至20度，加上公立醫院踏入冬季服務高峰期，醫管局公布急症室服務及住院病床使用率，昨日（11月30日）共有5,144人次首次到公院急症室求診；另有978人次需轉往內科接受治療。

全港17間公立醫院中，最多人往屯門醫院求診，昨單日錄441人次；其次是伊利沙伯醫院，錄得424人次；而聯合醫院亦錄得400人次。

至於公立醫院內科病床使用率方面，東區醫院、伊利沙伯醫院、將軍澳醫院、聯合醫院、明愛醫院、大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院、元朗博愛醫院，以及屯門醫院的病床佔用率均已飽和，當中最高是博愛醫院，高達117%，其次是將軍澳醫院、聯合醫院、威爾斯親王醫院均達113%。

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責任編輯：郭詩詩

