【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮

▲ 生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯，梅艷芳姨甥終於現身：「永遠以你們為榮！」

近日上映的電影《梅艷芳》把已故一代歌后梅艷芳（梅姐）的傳奇一生再次帶到觀眾眼前，電影《梅艷芳》重現一代天后梅姐的一生，由名模王丹妮飾演的梅姐，與廖子妤飾演的梅愛芳（Ann），二人把她們兩姊妹的深情演繹得恰到好處。

《梅艷芳》戲中提到梅姐的胞姊梅愛芳在臨終前交帶她為自己照顧好一對兒子。可是在現實，梅艷芳後來與兩個姨甥卻失聯，梅艷芳生前曾公開尋親，可是卻一直未能找到胞姊的兒子，成為她的遺憾。

早年已隨生父移居加拿大的梅愛芳長子潘文浩近日罕有現身，在社交網站透露已看過《梅艷芳》兩次並寫下感想：「以你們為榮。」

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梅艷芳與姨甥失聯

梅愛芳於1990年確診患上子宮頸癌，與癌魔搏鬥了足足十年，終在2000年四月在聖保祿醫院病世，終年40歲。重情重義的梅姐，在胞姊過身後深受打擊，當時亦答應了胞姊為其照顧一對兒子、當年分別7歲及5歲的潘文皓及潘進皓。

但後來梅愛芳的丈夫潘立德在處理完太太的身後事之後，決定帶同一對兒子離開香港這個傷心地重新出發，離開前並未有留下任何聯絡方法，梅姐從此與他們失聯。

梅姐曾於訪問中提及，自己曾經嘗試過找尋姐夫及一對姨甥，可惜苦尋未果，對她來說可算是人生中的其中一個遺憾。

而梅姐亦於2003年公開自己同樣患上子宮頸癌，並於同年12月30日因癌細胞擴散及其他併發症而病逝，與梅愛芳一樣，終年40歲。

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梅愛芳長子發文

近日有人發現了梅愛芳的長子、現年28歲的潘文皓社交帳別，現居加拿大的他透露自己已經先後兩次入場欣賞過《梅艷芳》這部電影，並表示已數不清自己為電影流過多少次眼淚。

潘文皓在社交網站上載近照，並寫出長文表達心情：

昨天是我第二次在戲院看了Anita梅艷芳。我已經數不清我流咗幾多次眼淚。我睇完之後我嘅情緒也不能夠好輕易咁平復落嚟。在戲裡面。Ann講咗一句「我不知道能不能看著他們長大。」 媽咪，雖然你唔可以喺呢度睇住我同細佬長大但係我知道你係天上一直有看顧住我哋。正正因為係咁我知道我唔可以令你失望令你擔心。我會好似你咁有着積極樂觀嘅態度面對困難和挫折。姨姨，你將你嘅生命奉獻左俾舞台俾音樂同埋你啲歌迷。無論你喺邊度都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛著你懷念著你。

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潘文皓並記住梅愛芳及梅艷芳的教誨，續寫道：

你講過「只要有信心，沒難事。」我亦會好似你咁抱着一份不願輕易放棄嘅精神生活下去。我看到還有那麼多人在支持著你想念著你我真的真的很感動。希望大家可以跟我一樣，繼續把她們放在心裡同埋捉緊著她們對生活積極樂觀永不放棄嘅態度憑着信心咁去過生活。媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。

梅姐粉絲感動

有梅姐的粉絲留言表示：「太感動，你真的好好的長大，你做得好好，她們一定以你為榮，你媽咪和阿姨一定守護著你們。」

另外亦有網民謂：「其實還有很多很多粉丝也從來都沒有忘記過她們，在世界的某個角落；在網絡上的某個角落，他們都在帶著＂她們＂的精神一起成長。看見你的貼文後，大家都在為你們的『重逢』而開心。」