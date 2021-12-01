【教車師傅】明年3月起提供私人駕駛訓練須出示私人駕駛教師證　今日開始接受申請

▲ 明年3月起提供私人駕駛訓練時須出示私人駕駛教師證，今日開始接受申請。（資料圖片）

運輸署發言人今日（1日）表示，《2021年道路交通（駕駛執照）（修訂）規例》已生效，運輸署會根據規例中的相關規定，推出私人駕駛教師證。

由2022年3月4日起，私人駕駛教師在提供駕駛訓練時，必須在所使用的車輛內展示私人駕駛教師證。私人駕駛教師證會顯示私人駕駛教師姓名、近照、獲授權給予駕駛訓練的汽車組別、發出日期及屆滿日期。法例實施後，在提供私人駕駛訓練時未能正確展示私人駕駛教師證將會觸犯法例。

發言人表示，推出私人駕駛教師證有助提升私人駕駛教師的專業形象及打擊違法駕駛訓練，同時保障私人駕駛教師執照持有人及學習駕駛人士的利益。

運輸署將於2022年3月4日刊憲指明私人駕駛教師證的安排，並列出私人駕駛教師證的尺寸、設計、形式及展示位置。另外，由今日開始接受私人駕駛教師證的申請，並已發信通知所有私人駕駛教師相關措施安排，並呼籲他們盡快辦證。簽發私人駕駛教師證及證件架費用全免。

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責任編輯：李榮忠