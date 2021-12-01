【洗黑錢】警方偵破東南亞區詐騙集團拘捕27人　29歲女投資經理墮網上情緣失180萬元

▲ 警方聯同國際刑警偵破一個東南亞地區的詐騙集團，拘捕27人涉洗黑錢1500萬。（香港警察直播）

警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察跨境拘捕8男19女涉嫌「洗黑錢」。香港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，進行了一個代號名為「跨步」的跨境打擊網上情緣騙案為主的拘捕行動。行動中，兩地警方共拘捕27人，年齡介乎20至66歲，牽涉37宗案件及約1,500萬元損失，相信成功偵破一個活躍於東南亞地區的詐騙集團。

網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪表示，因疫情關係市民很多活動都轉到網上，網上交友亦愈常見，今年首10個月錄得1,369宗網上情緣騙案，比去年同期上升超過8成，損失金額高達4.8億，比去年同期高2.7倍。張偉豪指，騙徒會在網上認識被害人，再以甜言密語與受害人建立情侶關係，然後以一些藉口騙取受害人金錢。有見及此，警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察緊密合作，鎖定一個活躍於東南亞地區的詐騙集團，馬來西亞警方拘捕了7名尼日尼亞籍人士，被捕罪名包括：「詐騙」、「逾期居留」等，而且有證據顯示他們有遙距操控香港一些傀儡戶口作洗黑錢。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察許諾表示，警方在港九新界多區拘捕3男17女，年齡介乎20至66歲，罪名為「洗黑錢」，被捕人為傀儡戶口的持有人，目前所有被捕人士已保釋侯查。案件中，部分被捕人聲稱是受害人之一，被騙交出自己銀行資料，給異地的男朋友作生意用途。其中被騙取最多金額一宗案件，受害人損失180萬元，為一名29歲女投資經理。警方檢獲10部手提電話、相關銀行戶口卡及一些銀行文件作調查。案件仍在調查階段，不掛除有更多人被捕。

被問到若涉案人是受騙而交出戶口供人洗黑錢是否涉及刑責，張偉豪指要根據每一宗案件而定，會視乎不同的證據。 警方呼籲市民不要輕易將私人戶口借出，因有機會干犯洗黑錢罪名。警方重申，「洗黑錢」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁14年。

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記者：李榮忠