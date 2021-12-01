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【育兒心得】女人做媽媽後「犧牲」自己溺愛孩子 醫生媽媽：成功媽媽要美麗優雅

育兒經 12:36 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

任何時候保持美麗與優雅，就是成功的媽媽。

讀者問：「你覺得怎樣才算成功的媽媽？」

我答：「能夠在任何時候保持美麗與優雅，就是成功的媽媽。」

坊間有無數書籍文章，教導「成功媽媽」的親子技巧，千篇一律不外乎以下幾點：不打罵、不嘮叨、不溺愛；要有自己的時間和空間，保持樂觀與笑容。

其實，不就是「美麗優雅」四個字嗎？

試想想，一個美麗優雅的女子，怎會發脾氣破口大罵？即使孩子頑皮得把家裏的電視機拆散了，做母親的與其火冒三丈、出言不遜，倒不如沉着冷靜，先用眼神震懾，然後安排一系列合理而有效的懲罰方式，最後考慮將電視機拿去修理還是買個新的--這樣做，不是很優雅麼？

孩子做功課顛三倒四、溫習不專心，看不過眼的媽媽們總會囉囉唆唆，煩個不休。可是女人一旦嘮叨起來，馬上就不美麗優雅了。為了保持形象，媽媽必須遏抑碎嘴碎念的衝動；而孩子感覺輕鬆，親子關係就更加和諧。

日間追着孩子滿屋跑，夜半餵奶、換尿布，自從做了媽媽後，女人搞得自己篷頭垢面、不似人形，然而卻換到了甚麼呢？我見過許多穿戴光鮮亮麗、髮型華麗繁複、打扮得像公主般的女孩，身邊母親卻是一身殘舊、披頭散髮、不施脂粉、日久失修的模樣；說不上是像女兒的丫鬟，因為連旁邊的外傭姐姐都比她整齊好看！如此「犧牲」自己溺愛孩子，有意思嗎？旁人看着固然暗暗搖頭，愛美的女兒也不見得會欣賞和感恩。

你可能想：「說得容易。照顧孩子勞心費力，還要上班工作，能『保住性命』已經很了不起，怎可能美麗優雅呢？」

你可以假裝啊！我很喜歡一句話：「Fake it till you make it.」（假裝你成功了，直至你真正成功。）你以為那些看起來舉重若輕、完美無瑕、家庭與事業兼顧的「成功媽媽」們，不會遇到跟大家同樣一大堆的育兒問題嗎？只不過她們知道，既然發瘋大喊又一天，美麗優雅又是一天，何不選擇「美麗優雅」呢！

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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