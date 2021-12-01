【全民造星IV】方方連累隊友Hannah被淘汰　Day+Ika狀態大勇獲讚可直接出道

昨晚（11月30日）播出的ViuTV選秀節目《全民造星IV》進入新一輪對決，播出A2組、B1組與A5組、B3組的兩場對決，結果以戲劇形式結果演唱的B1組，就因成員方方的決定而令成員Hannah（陳玉幸）被淘汰出局，至於另一輪的A5組就被網民大讚Day（許軼）、Ika（廖芷嘉）表現亮眼！

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A2組真誠演唱

A2組與B1組唱出的指定歌曲為林二汶的《無忘花》，導師許廷鏗（Alfred）、鄧小巧、評判陳健安（On仔）也一致認為歌曲有難度。

Alfred帶領A2組的Kinki、阿蛋、Candy、Ashi ，他請來好友鄧小巧幫忙，小巧也指該組的唱歌賽力不如其他組，需要靠組員間勤練習培養默契，Kinki（盧芷韻）更因為壓力大導致胃抽筋，並需求醫。

四位作出真誠的演唱，評判On仔認為四人用自己方法去演繹，唱得清純，陳詠燊（Sunny)認為不過不失，Alfred就開心評判感受到當中的真誠。

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方方：「係我嘅失誤」

而B1組的Hannah、方方、馬欣就兼顧演戲與唱歌，扮演80多歲但不能跳舞的長者，以老婦打扮示人的她們是延續自選環節的故事。

卓韻芝在給予評價時說︰「我覺得呢個表演係幫唔到你哋，呢個表演係好多層次，一開口就完全聽唔到好複雜情感。」Kary：「其實唱歌都係要入戲，你地聽起來好似未開聲」。Sunny指馬欣依然以老婦的聲音演出，而方方在扮老婦，但唱歌的時候卻變回平日的自己。

方方聽過評判的話後，馬上「認錯」：「對唔住，其實係我嘅失誤」，她哽咽地指唱歌時應該以老婦聲，但自己未有做出來。

最後，A2組以5盞藍燈勝出，即是導師預先選出的「死亡名單」的B2組Hannah出局。

節目播出後，向來受網民負評的方方成為網民的眾矢之的，批評她堅持演戲，又為她取名「累街方」。ViuTV YouTube內都有不少有關方方的負評：「方方成功令對手出局」、「可以見到方方既攻心計」、「方方完美演繹咩叫豬隊友， Hannah真係慘。」、「卓韻芝應該同方方講一句：唔好啦」、「其實留啊方方係想點？唔係覺得會紅掛」。

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Day+Ika表演出色

後來就是A5組與B3組的對決，Alfred就把A5組的Ika選為死亡名單，A5組成員有Ika、超酸、 穎蕎、芯駖、Day，五人於自選項目唱出《Lady Legend》，五人組成高踭索女團，大擺型格動作，以及大騷穩定唱功與舞姿，評判與導師也專心地欣賞演出。

五人完成演出後，卓韻芝指已經湊成了一個女團，也聽到某一些聲音是很有力量，認為可展現出五人的性格。Kary也認為五人的演出很好看。On仔：「唱同各樣野已經係完整的演出，Ika的聲音是特別出眾，幾位的演出是水平之上，可以出道了！」

網民也對A5組有高評價：「喜歡佢地，有好唱得的，有好跳得，每個人各有優點。真係可以直接出道」、「好精彩，一睇再睇」、「Ika 真心正，有實力」、「今季最鐘意 ika 把聲，有力得黎唔會太過aggressive」。

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