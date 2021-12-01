【國家隊訪港】康文署提醒持票者入場須出示身分證明文件　兼接受保安檢查

▲ 康文署提醒持票者入場須出示身分證明文件，兼接受保安檢查。（資料圖片）

​東京奧運內地奧運健兒代表團本周六（4日）上午將進行兩場「奧運健兒展風采」運動示範，並出席同日下午舉行的「奧運健兒大匯演」。康文署今日（1日）提醒已購買上述活動門票的市民需要憑票及身分證明文件入場。活動舉行的時間和地點如下：



羽毛球、劍擊、體操及乒乓球運動示範

時間：上午9時30分至11時30分

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館



跳水及游泳運動示範

時間：上午9時30分至11時30分

地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池



奧運健兒大匯演

時間：下午5時至6時30分

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館



署方續指，活動當日場內不設取票服務。觀眾須在活動之前到各城市售票網售票處或設有購票通自助取票機的地點領取門票。售票處及自助取票機位置和服務詳情，可瀏覽網址www.urbtix.hk。



市民須預留足夠時間到達場地。持票人士可於節目開始前約一小時進場，進場前須接受保安檢查，並出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。觀眾入場後請保留門票以作抽獎活動及驗票之用。



由於門票採用實名制，持票人進場時需核實個人資料，並要量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼，因此觀眾輪候進入有關場所的時間可能會較長，市民應提早到達，以免錯過精采節目。



為確保場內公眾安全和維持秩序，觀眾入場後須遵守康文署「場地規則」，亦不得攜帶違禁物品進場，否則可被拒進場或被要求離場。「場地規則」已載列於康文署網頁。

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責任編輯：陳麗娜