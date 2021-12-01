【女士注意】後座男子「熟睡」手伸前惹疑　女生投訴反被鬧：使鬼摸你

▲ 巴士66X線一名男乘客伸手向前放惹嫌疑。

前日（29日）有女生在社交平台上載一段影片，表示當晚乘搭巴士時，發現後座男乘客將手放在其身旁的窗邊位置。事主立即縮開並質問對方，但男子一直低頭「熟睡」，直至事主站起調位時遭對方反駁「使鬼摸你」，令她質疑男子舉動「係唔小心定有心」。

▲ 後座男子將手伸前並放在窗旁。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

男子「睡姿」惹人懷疑

一名女網民前晚在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖並上載數張相片和一段影片，指前晚（29日）乘搭66X巴士由旺角回屯門期間，自己一直在用手機，

手係遞起咗少少（冇响胸部旁，即係胸會貼住窗框），到屯門公路手臂放返低就發現有啲奇怪觸感，向後望就見到條友咁嘅狀態。

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事主出聲提醒 對方無反應

由影片和相片所見，後座男乘客閉上雙眼，但手向前伸放了在窗邊，即事主的身旁。事主見狀立即嚇得縮開，並用手機拍照和拍片，同時「開晒燈照佢，仲有出聲話佢」，惟男子毫無反應。

▲ 事主調位時遭對方反駁「使鬼摸你」。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

之後事主拍對方的手「話佢整到我」，這時男子才縮手，然後再「耷低頭瞓」。其後事主起身調位，經過男子時再投訴對方伸手向前摸人，

佢前一秒瞓得好稔㗎，後一秒佢即醒同反駁：『洗鬼摸你』（神奇），就完了。

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網民：肯定係有心

事主其後補充，男子一直自己一個坐，旁邊座位放了一個膠袋，而其舉動惹人懷疑，令事主不禁質疑，「係唔小心定有心吖嗱？或者咁講，咁整到人有冇禮貌㗎？」

帖文一出引來大量網民回應，紛紛留言斥男子「睡姿」古怪，令人不安，「肯定係有心啦，無事無幹咁坐舒服啲咩」、「正常點會咁擺隻手」、「搏大霧抽水的人總有千百樣方法」。

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另外亦有不少網民大讚事主勇敢，並提醒其他乘搭此路線的女士要小心，「樓主，撐你」、「唔使驚」、「下次唔好坐窗口位」。

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責任編輯：王明芳