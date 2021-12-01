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【聖誕2021】灣仔會展聖誕自助餐早鳥預訂享85折　聖誕老人指定日子現身派禮物

休閒消費 11:44 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

灣仔香港會議展覽中心薈景餐廳推出聖誕主題自助餐，甜點有廚師秘製的聖誕樹頭蛋糕、造型趣緻的聖誕鹿仔，皆充滿濃厚的佳節氣氛。(餐廳提供)

今個聖誕節，灣仔香港會議展覽中心的薈景餐廳推出聖誕節日主題自助午餐及晚餐，於12月16日或之前訂更可享85折早鳥優惠。

薈景的廚師團隊打造多款聖誕美食，包括以低溫烤焗，外皮至金黃脆身的燒火雞胸；加入丁香和菠蘿，再掃上蜜糖烤焗的菠蘿蜂蜜燒火腿；肉味濃郁的燒特級牛肉，以及外脆內嫩的香煎鴨肝。

其他佳節美食推介還有鹹豬腿沙律、微煎和牛粒及黃菌豚肉批等，讓人食指大動。

除一系列聖誕熱盤外，環球海鮮凍盤如加拿大波士頓龍蝦和紐西蘭青口等，都是一衆海鮮迷不容錯過的菜式。於12月24至26日期間，薈景更推出期間限定的鱈場蟹腳和赤蝦，還有臘味糯米釀火雞卷，廚師加入傳統中式食材，炮製與別不同的風味，充分展現了中西融合的創意滋味。

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聖誕主題的甜點更是點睛之作，例如廚師秘製的聖誕樹頭蛋糕和傳統的聖誕花環(乾果蛋糕)，皆充滿濃厚的佳節氣氛。造型趣緻的聖誕鹿仔(士多啤梨大黃及白朱古力慕絲)和以雪人模樣呈現的慕絲蛋糕，必能俘虜小朋友的心。

暖透心房的蛋奶酒聖誕布甸，入口時香濃的蛋奶酒香撲鼻，融合厚實的聖誕布甸，甜蜜滋味令人心醉。朱古力迷則不能錯過朱古力泡芙塔和薑餅人配牛奶朱古力慕絲，讓食客感受冬日溫暖氣息。

在聖誕節期間﹐薈景會變身成環宇盛宴的歡樂天地，以繽紛聖誕樹，及可愛造型的小雪人洋溢著愉快的節日氣氛。於指定日子，聖誕老人更會現身響起聖誕鐘聲，為小朋友送上小禮物，分享佳節喜悅。

另外，餐廳推出早鳥優惠，於12月16日或之前購買 12月24 、25日自助餐餐券，可享85折早鳥優惠。 12月17日至23日購買可享9折早鳥優惠。

會展中心薈景餐廳

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓
電話：2582 7340

自助餐價錢：
12月24及25日晚餐 成人858 元、小童 578 元
12月25日         午餐 成人 598 元、小童 448 元

記者：招美寶

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