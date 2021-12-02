【百年古蹟】前配水庫導賞團個人申請已滿額　 明年2月1日可預約下階段參觀時段

▲ 深水埗主教山百年配水庫內發現古羅馬式歷史建築。

被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫去年險遭清拆。水務署宣布將於12月15日至明年6月14日安排公眾導賞團，今日（1日）上午9時開始接受報名，費用全免，參觀人士毋須接種疫苗，但必須使用安心出行，詳情即看【下一頁】。惟TOPick記者10時許瀏覽登記網頁，個人身分的預約名額已滿，未能選擇參觀日期；至於團體申請12月至2月仍有大量可供預約的日子。

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水務署表示，導賞團由今年12月15日至明年2月28日的個人申請已經額滿，團體申請則正在處理中。公眾可於下年2月起每月第一個工作天（２月１日）上午9時開始，透過網上預約系統以個人形式預約下一個月的參觀時段。期間，如有成功預約人士取消申請，該名額將即時重新開放予公眾申請。

署方將會在2022年2月4日上午9時開放2022年3月1日至2022年6月14日的團體參觀時段予團體申請；亦會因應報名情況及其他因素，研究增加每場導賞團的參觀人士名額以滿足市民需求。

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記者：陳麗娜